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В аэропортах Бугульмы и Самары сняли временные ограничения

В аэропортах Бугульмы и Самары сняли временные ограничения - 19.11.2026, ПРАЙМ

В аэропортах Бугульмы и Самары сняли временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Бугульмы и Самары, сообщила Росавиация. | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T16:22+0300

2026-11-19T16:22+0300

2026-11-19T16:22+0300

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Бугульмы и Самары, сообщила Росавиация. "Аэропорты Бугульмы и Самары ("Курумоч"). Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. ‍‍‍ Отмечается, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

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бизнес, россия, самара, росавиация