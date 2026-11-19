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Число мошеннических операций против клиентов банков РФ выросло до 477,4 тысяч
Число мошеннических операций против клиентов банков РФ выросло до 477,4 тысяч - 19.11.2026, ПРАЙМ
Число мошеннических операций против клиентов банков РФ выросло до 477,4 тысяч
Число мошеннических операций против клиентов банков РФ выросло в III квартале до 477,4 тыс против 458,6 тыс кварталом ранее, сообщает Банк России. | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T11:24+0300
2026-11-19T11:24+0300
2026-11-19T11:39+0300
банки
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Число мошеннических операций против клиентов банков РФ выросло в III квартале до 477,4 тыс против 458,6 тыс кварталом ранее, сообщает Банк России. Согласно данным регулятора, количество операций без добровольного согласия клиентов банков в третьем квартале этого года достигло 477,4 тысячи на общую сумму более 7,2 миллиарда рублей. Число операций без добровольного согласия клиентов банков во втором квартале этого года составило почти 458,7 тысячи на общую сумму более 7,3 миллиарда рублей.
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банки, финансы, банк россии
Банки, Финансы, Банк России
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Число мошеннических операций против клиентов банков РФ выросло в III квартале до 477,4 тыс против 458,6 тыс кварталом ранее, сообщает Банк России.
Согласно данным регулятора, количество операций без добровольного согласия клиентов банков в третьем квартале этого года достигло 477,4 тысячи на общую сумму более 7,2 миллиарда рублей.
Число операций без добровольного согласия клиентов банков во втором квартале этого года составило почти 458,7 тысячи на общую сумму более 7,3 миллиарда рублей.