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Число женщин-предпринимателей в малом бизнесе в России достигло рекорда

Число женщин-предпринимателей в малом бизнесе в России достигло рекорда - 19.11.2026, ПРАЙМ

Число женщин-предпринимателей в малом бизнесе в России достигло рекорда

Число женщин-предпринимателей в малом бизнесе в России превысило два миллиона, достигнув рекордных значений, сообщили журналистам в пресс-службе Корпорации МСП. | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T16:47+0300

2026-11-19T16:47+0300

2026-11-19T16:47+0300

россия

корпорация мсп

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Число женщин-предпринимателей в малом бизнесе в России превысило два миллиона, достигнув рекордных значений, сообщили журналистам в пресс-службе Корпорации МСП. "Число женщин-предпринимателей в России превысило два миллиона. Это рекордное значение", - сообщили в Корпорации МСП в День женского предпринимательства. Всего в России на начало ноября насчитывается почти 4,9 миллиона индивидуальных предпринимателей - таким образом, доля женщин среди ИП составила 42%, уточнили в корпорации. "Аналитика Корпорации МСП показала, что за последний год число женщин-предпринимателей в малом бизнесе выросло на 8%, за 3 года – почти на четверть, а со времен пандемии – в 1,5 раза", - добавили в организации. По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, чаще всего женщины выбирают сферы образования, здравоохранения, социальных и бытовых услуг. "Но при этом мы видим, что в ряде традиционно более мужских отраслей доля женщин уже превышает 30%. Например, в обрабатывающей промышленности - 35%, в ИТ - 31%. В сфере гостиничного бизнеса и общепита, торговли, культуры и спорта женщины-предприниматели работают наравне с мужчинами, составляя ровно половину от всех ИП в этих областях", – отметил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, корпорация мсп