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Дмитриев: диалог президентов РФ и США важен для решения украинского конфликта

Дмитриев: диалог президентов РФ и США важен для решения украинского конфликта - 19.11.2026, ПРАЙМ

Дмитриев: диалог президентов РФ и США важен для решения украинского конфликта

Контакты президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа важны для развития отношений обеих стран, а также для решения конфликта на Украине, заявил... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T09:56+0300

2026-11-19T09:56+0300

2026-11-19T10:22+0300

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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 19 ноя - ПРАЙМ. Контакты президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа важны для развития отношений обеих стран, а также для решения конфликта на Украине, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Путин и Трамп ранее в четверг провели двустороннюю встречу в Шэньчжэне, она продлилась почти час. В скором времени также состоится трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США. "Диалог между президентом Путиным и президентом Трампом, за которым следит весь мир, он важен как для решения украинского конфликта, так и для развития отношений между Россией и США, в том числе в экономической сфере", - сказал Дмитриев "Первому каналу" на полях саммита АТЭС. Ранее днем в комментарии ИС "Вести" он заявил, что Путин и Трамп настроены на мирное решение украинского конфликта. Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Всего в АТЭС входит 21 страна Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Россию. На них приходится более 60% мирового ВВП и 36% населения, а также 50% мировой торговли.

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россия, мировая экономика, сша, украина, китай, владимир путин, дональд трамп, кирилл дмитриев, атэс, рфпи