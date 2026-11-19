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Дмитриев: диалог президентов РФ и США важен для решения украинского конфликта
Дмитриев: диалог президентов РФ и США важен для решения украинского конфликта - 19.11.2026, ПРАЙМ
Дмитриев: диалог президентов РФ и США важен для решения украинского конфликта
Контакты президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа важны для развития отношений обеих стран, а также для решения конфликта на Украине, заявил... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T09:56+0300
2026-11-19T09:56+0300
2026-11-19T10:22+0300
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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 19 ноя - ПРАЙМ. Контакты президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа важны для развития отношений обеих стран, а также для решения конфликта на Украине, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Путин и Трамп ранее в четверг провели двустороннюю встречу в Шэньчжэне, она продлилась почти час. В скором времени также состоится трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США. "Диалог между президентом Путиным и президентом Трампом, за которым следит весь мир, он важен как для решения украинского конфликта, так и для развития отношений между Россией и США, в том числе в экономической сфере", - сказал Дмитриев "Первому каналу" на полях саммита АТЭС. Ранее днем в комментарии ИС "Вести" он заявил, что Путин и Трамп настроены на мирное решение украинского конфликта. Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Всего в АТЭС входит 21 страна Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Россию. На них приходится более 60% мирового ВВП и 36% населения, а также 50% мировой торговли.
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РОССИЯ, Мировая экономика, США, УКРАИНА, КИТАЙ, Владимир Путин, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, АТЭС, РФПИ
ШЭНЬЧЖЭНЬ, 19 ноя - ПРАЙМ. Контакты президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа важны для развития отношений обеих стран, а также для решения конфликта на Украине, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Путин и Трамп ранее в четверг провели двустороннюю встречу в Шэньчжэне, она продлилась почти час. В скором времени также состоится трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США.
"Диалог между президентом Путиным и президентом Трампом, за которым следит весь мир, он важен как для решения украинского конфликта, так и для развития отношений между Россией и США, в том числе в экономической сфере", - сказал Дмитриев "Первому каналу" на полях саммита АТЭС.
Ранее днем в комментарии ИС "Вести" он заявил, что Путин и Трамп настроены на мирное решение украинского конфликта.
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Всего в АТЭС входит 21 страна Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Россию. На них приходится более 60% мирового ВВП и 36% населения, а также 50% мировой торговли.