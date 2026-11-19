https://1prime.ru/20261119/dnr-875367679.html

В ДНР продолжаются вынужденные отключения электроэнергии

В ДНР продолжаются вынужденные отключения электроэнергии - 19.11.2026, ПРАЙМ

В ДНР продолжаются вынужденные отключения электроэнергии

Вынужденные отключения электроэнергии продолжаются в ряде городов и муниципальных округов ДНР из-за аварийных ситуаций, повреждений электросетей и недостатка... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T12:07+0300

2026-11-19T12:07+0300

2026-11-19T12:07+0300

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ДОНЕЦК, 19 ноя - ПРАЙМ. Вынужденные отключения электроэнергии продолжаются в ряде городов и муниципальных округов ДНР из-за аварийных ситуаций, повреждений электросетей и недостатка доступной мощности, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства угля и энергетики республики. "В связи с аварийными ситуациями в энергосистеме, повреждениями электросетей в результате атак БПЛА, а также сохраняющимся недостатком доступной мощности и повышенной нагрузкой на действующее оборудование в ряде городов и муниципальных округов республики продолжаются вынужденные временные отключения электроэнергии", – говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что отключения затронули 12 городов и муниципалитетов региона, включая Амвросиевский муниципальный округ, значительная часть территории которого осталась без электроснабжения. "Энергетики продолжают работу по восстановлению электроснабжения. По мере устранения повреждений, стабилизации работы энергосистемы и появления технической возможности подача электроэнергии потребителям будет возобновляться поэтапно", – добавили в пресс-службе.

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