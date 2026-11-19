https://1prime.ru/20261119/dnr-875367679.html
В ДНР продолжаются вынужденные отключения электроэнергии
В ДНР продолжаются вынужденные отключения электроэнергии - 19.11.2026, ПРАЙМ
В ДНР продолжаются вынужденные отключения электроэнергии
Вынужденные отключения электроэнергии продолжаются в ряде городов и муниципальных округов ДНР из-за аварийных ситуаций, повреждений электросетей и недостатка... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T12:07+0300
2026-11-19T12:07+0300
2026-11-19T12:07+0300
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875367679.jpg?1795079236
ДОНЕЦК, 19 ноя - ПРАЙМ. Вынужденные отключения электроэнергии продолжаются в ряде городов и муниципальных округов ДНР из-за аварийных ситуаций, повреждений электросетей и недостатка доступной мощности, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства угля и энергетики республики.
"В связи с аварийными ситуациями в энергосистеме, повреждениями электросетей в результате атак БПЛА, а также сохраняющимся недостатком доступной мощности и повышенной нагрузкой на действующее оборудование в ряде городов и муниципальных округов республики продолжаются вынужденные временные отключения электроэнергии", – говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что отключения затронули 12 городов и муниципалитетов региона, включая Амвросиевский муниципальный округ, значительная часть территории которого осталась без электроснабжения.
"Энергетики продолжают работу по восстановлению электроснабжения. По мере устранения повреждений, стабилизации работы энергосистемы и появления технической возможности подача электроэнергии потребителям будет возобновляться поэтапно", – добавили в пресс-службе.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ДОНЕЦК, 19 ноя - ПРАЙМ. Вынужденные отключения электроэнергии продолжаются в ряде городов и муниципальных округов ДНР из-за аварийных ситуаций, повреждений электросетей и недостатка доступной мощности, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства угля и энергетики республики.
"В связи с аварийными ситуациями в энергосистеме, повреждениями электросетей в результате атак БПЛА, а также сохраняющимся недостатком доступной мощности и повышенной нагрузкой на действующее оборудование в ряде городов и муниципальных округов республики продолжаются вынужденные временные отключения электроэнергии", – говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что отключения затронули 12 городов и муниципалитетов региона, включая Амвросиевский муниципальный округ, значительная часть территории которого осталась без электроснабжения.
"Энергетики продолжают работу по восстановлению электроснабжения. По мере устранения повреждений, стабилизации работы энергосистемы и появления технической возможности подача электроэнергии потребителям будет возобновляться поэтапно", – добавили в пресс-службе.