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В ДНР 85% материалов для дорожного строительства производят внутри региона
В ДНР 85% материалов для дорожного строительства производят внутри региона - 19.11.2026, ПРАЙМ
В ДНР 85% материалов для дорожного строительства производят внутри региона
Около 85% материалов, необходимых для дорожного строительства в Донецкой Народной Республике, производят внутри региона, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T18:30+0300
2026-11-19T18:30+0300
2026-11-19T18:30+0300
промышленность
бизнес
москва
денис пушилин
михаил мишустин
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Около 85% материалов, необходимых для дорожного строительства в Донецкой Народной Республике, производят внутри региона, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"У нас порядка 85% (материалов для дорожного строительства - ред.) уже на данный момент - это все локализация внутри региона, все, что мы производим", - сказал Пушилин в ходе осмотра премьер-министром России Михаилом Мишустиным выставки "Транспорт России".
По его словам, в ДНР пока не хватает битума из-за отсутствия нефтеперерабатывающих мощностей, а остальную продукцию в регионе производят самостоятельно.
Юбилейный XX международный форум и выставка "Транспорт России" проходит в Москве с 18 по 20 ноября. В рамках форума запланированы более 50 мероприятий, в том числе пленарные дискуссии, отраслевые конференции, круглые столы и другие форматы.
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промышленность, бизнес, москва, денис пушилин, михаил мишустин
Промышленность, Бизнес, МОСКВА, Денис Пушилин, Михаил Мишустин
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Около 85% материалов, необходимых для дорожного строительства в Донецкой Народной Республике, производят внутри региона, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"У нас порядка 85% (материалов для дорожного строительства - ред.) уже на данный момент - это все локализация внутри региона, все, что мы производим", - сказал Пушилин в ходе осмотра премьер-министром России Михаилом Мишустиным выставки "Транспорт России".
По его словам, в ДНР пока не хватает битума из-за отсутствия нефтеперерабатывающих мощностей, а остальную продукцию в регионе производят самостоятельно.
Юбилейный XX международный форум и выставка "Транспорт России" проходит в Москве с 18 по 20 ноября. В рамках форума запланированы более 50 мероприятий, в том числе пленарные дискуссии, отраслевые конференции, круглые столы и другие форматы.