https://1prime.ru/20261119/dnr-875392245.html

В ДНР 85% материалов для дорожного строительства производят внутри региона

В ДНР 85% материалов для дорожного строительства производят внутри региона - 19.11.2026, ПРАЙМ

В ДНР 85% материалов для дорожного строительства производят внутри региона

Около 85% материалов, необходимых для дорожного строительства в Донецкой Народной Республике, производят внутри региона, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T18:30+0300

2026-11-19T18:30+0300

2026-11-19T18:30+0300

промышленность

бизнес

москва

денис пушилин

михаил мишустин

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875392245.jpg?1795102207

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Около 85% материалов, необходимых для дорожного строительства в Донецкой Народной Республике, производят внутри региона, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "У нас порядка 85% (материалов для дорожного строительства - ред.) уже на данный момент - это все локализация внутри региона, все, что мы производим", - сказал Пушилин в ходе осмотра премьер-министром России Михаилом Мишустиным выставки "Транспорт России". По его словам, в ДНР пока не хватает битума из-за отсутствия нефтеперерабатывающих мощностей, а остальную продукцию в регионе производят самостоятельно. Юбилейный XX международный форум и выставка "Транспорт России" проходит в Москве с 18 по 20 ноября. В рамках форума запланированы более 50 мероприятий, в том числе пленарные дискуссии, отраслевые конференции, круглые столы и другие форматы.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, бизнес, москва, денис пушилин, михаил мишустин