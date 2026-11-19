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Движение поездов по Крымскому мосту временно приостановлено

Движение поездов по Крымскому мосту временно приостановлено - 19.11.2026, ПРАЙМ

Движение поездов по Крымскому мосту временно приостановлено

Движение поездов по Крымскому мосту временно приостановлено, сообщили в Минтрансе РФ. | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T07:58+0300

2026-11-19T07:58+0300

2026-11-19T07:58+0300

бизнес

россия

крым

сергей аксенов

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Движение поездов по Крымскому мосту временно приостановлено, сообщили в Минтрансе РФ. Ранее в четверг глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в результате очередной атаки на крымский мост движение временно перекрыто. "Движение поездов по Крымскому мосту временно приостановлено", - говорится в сообщении Минтранса.

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бизнес, россия, крым, сергей аксенов