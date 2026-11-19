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Движение поездов по Крымскому мосту временно приостановлено
Движение поездов по Крымскому мосту временно приостановлено - 19.11.2026, ПРАЙМ
Движение поездов по Крымскому мосту временно приостановлено
Движение поездов по Крымскому мосту временно приостановлено, сообщили в Минтрансе РФ. | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T07:58+0300
2026-11-19T07:58+0300
2026-11-19T07:58+0300
бизнес
россия
крым
сергей аксенов
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Движение поездов по Крымскому мосту временно приостановлено, сообщили в Минтрансе РФ.
Ранее в четверг глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в результате очередной атаки на крымский мост движение временно перекрыто.
"Движение поездов по Крымскому мосту временно приостановлено", - говорится в сообщении Минтранса.
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бизнес, россия, крым, сергей аксенов
Бизнес, РОССИЯ, КРЫМ, Сергей Аксенов
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Движение поездов по Крымскому мосту временно приостановлено, сообщили в Минтрансе РФ.
Ранее в четверг глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в результате очередной атаки на крымский мост движение временно перекрыто.
"Движение поездов по Крымскому мосту временно приостановлено", - говорится в сообщении Минтранса.