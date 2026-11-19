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Движение поездов по Крымскому мосту восстановят с 16.00 в четверг

Движение поездов по Крымскому мосту восстановят с 16.00 в четверг - 19.11.2026, ПРАЙМ

Движение поездов по Крымскому мосту восстановят с 16.00 в четверг

Движение поездов по Крымскому мосту будет восстановлено ориентировочно с 16.00 в четверг, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T11:37+0300

2026-11-19T11:37+0300

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россия

сергей аксенов

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Движение поездов по Крымскому мосту будет восстановлено ориентировочно с 16.00 в четверг, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.Ранее в четверг Аксенов заявил, что в результате очередной атаки на Крымский мост движение временно перекрыто. Позднее в Минтрансе РФ сообщили, что движение поездов по Крымскому мосту временно приостановлено."Движение поездов по Крымскому мосту будет восстановлено ориентировочно с 16.00 сегодняшнего дня. Наши железнодорожники прилагают героические усилия для ликвидации последствий вражеской атаки", - написал Аксенов в своем канале на платформе "Макс".Глава республики добавил, что готовятся альтернативные пути сообщения Крыма с материком."Информация обо всех альтернативных путях перевозки пассажиров будет размещена на сайте министерства транспорта Республики Крым", - уточнил Аксенов.Он попросил доверять только официальным источникам и не распространять слухи.Глава Крыма отметил, что у властей есть понимание, как выйти из этой ситуации и как с ней справиться.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, сергей аксенов