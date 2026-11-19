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Движение поездов по первому железнодорожному пути Крымского моста открыто
Движение поездов по первому железнодорожному пути Крымского моста открыто - 19.11.2026, ПРАЙМ
Движение поездов по первому железнодорожному пути Крымского моста открыто
Движение по первому железнодорожному пути Крымского моста открыто, первые составы отправятся в ближайшее время, сообщил вице-премьер России Андрей Никитин. | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T16:00+0300
2026-11-19T16:00+0300
2026-11-19T16:00+0300
бизнес
россия
крым
сергей аксенов
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Движение по первому железнодорожному пути Крымского моста открыто, первые составы отправятся в ближайшее время, сообщил вице-премьер России Андрей Никитин.
Ранее в четверг Минтранс сообщил, что движение поездов по Крымскому мосту приостановлено. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, мост подвергся очередной атаке.
"Движение по первому пути железнодорожной части Крымского моста открыто. ...Первые составы отправятся в ближайшее время", - сказал вице-премьер журналистам.
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бизнес, россия, крым, сергей аксенов
Бизнес, РОССИЯ, КРЫМ, Сергей Аксенов
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Движение по первому железнодорожному пути Крымского моста открыто, первые составы отправятся в ближайшее время, сообщил вице-премьер России Андрей Никитин.
Ранее в четверг Минтранс сообщил, что движение поездов по Крымскому мосту приостановлено. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, мост подвергся очередной атаке.
"Движение по первому пути железнодорожной части Крымского моста открыто. ...Первые составы отправятся в ближайшее время", - сказал вице-премьер журналистам.