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Движение поездов по первому железнодорожному пути Крымского моста открыто

Движение поездов по первому железнодорожному пути Крымского моста открыто - 19.11.2026, ПРАЙМ

Движение поездов по первому железнодорожному пути Крымского моста открыто

Движение по первому железнодорожному пути Крымского моста открыто, первые составы отправятся в ближайшее время, сообщил вице-премьер России Андрей Никитин. | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T16:00+0300

2026-11-19T16:00+0300

2026-11-19T16:00+0300

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Движение по первому железнодорожному пути Крымского моста открыто, первые составы отправятся в ближайшее время, сообщил вице-премьер России Андрей Никитин. Ранее в четверг Минтранс сообщил, что движение поездов по Крымскому мосту приостановлено. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, мост подвергся очередной атаке. "Движение по первому пути железнодорожной части Крымского моста открыто. ...Первые составы отправятся в ближайшее время", - сказал вице-премьер журналистам.

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бизнес, россия, крым, сергей аксенов