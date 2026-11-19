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Экс-генсек ХДС призвал связать голосование по бюджету с доверием Мерцу
Экс-генсек ХДС призвал связать голосование по бюджету с доверием Мерцу - 19.11.2026, ПРАЙМ
Экс-генсек ХДС призвал связать голосование по бюджету с доверием Мерцу
Заключительное парламентское голосование по федеральному бюджету Германии на 2027 год нужно связать с вопросом о доверии канцлеру Фридриху Мерцу, заявил бывший... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T13:17+0300
2026-11-19T13:17+0300
2026-11-19T13:17+0300
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фрг
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фридрих мерц
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БЕРЛИН, 19 ноя - ПРАЙМ. Заключительное парламентское голосование по федеральному бюджету Германии на 2027 год нужно связать с вопросом о доверии канцлеру Фридриху Мерцу, заявил бывший генсек возглавляемого канцлером Христианско-демократического союза (ХДС) Марио Чая.
"Бундестаг утвердит федеральный бюджет на 2027 год на заседании 27 ноября. Я считаю, что сейчас самое время связать предстоящее голосование с вопросом о доверии канцлеру Фридриху Мерцу", - сказал Чая в эфире телеканала Welt.
Чая также назвал затянувшиеся переговоры правительства Германии по снижению налога на электроэнергию нелепой склокой. В среду немецкие власти достигли соглашения о временном снижении налога, мера будет действовать с 1 января по 31 декабря 2027 года.
"Немцы будут экономить 80-100 евро в год. На мой взгляд, это весьма удручающий результат, особенно если учесть, что мера будет действовать всего один год", - сказал бывший генсек консервативной партии.
По словам Чаи, сейчас всем совершенно очевидно, что немецкие власти не справляются даже с воплощением собственных замыслов.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц стремительно теряет популярность в Германии на фоне проводимой им экономической политики. Его правительство ставит военные расходы во главу угла и планирует создать сильнейшую в Европе армию. Однако, по мнению экспертов, попытка Германии создать независимую от американского военно-промышленного комплекса армию обречена на провал.
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финансы, мировая экономика, германия, фрг, европа, фридрих мерц, бундестаг
Финансы, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, ФРГ, ЕВРОПА, Фридрих Мерц, Бундестаг
БЕРЛИН, 19 ноя - ПРАЙМ. Заключительное парламентское голосование по федеральному бюджету Германии на 2027 год нужно связать с вопросом о доверии канцлеру Фридриху Мерцу, заявил бывший генсек возглавляемого канцлером Христианско-демократического союза (ХДС) Марио Чая.
"Бундестаг утвердит федеральный бюджет на 2027 год на заседании 27 ноября. Я считаю, что сейчас самое время связать предстоящее голосование с вопросом о доверии канцлеру Фридриху Мерцу", - сказал Чая в эфире телеканала Welt.
Чая также назвал затянувшиеся переговоры правительства Германии по снижению налога на электроэнергию нелепой склокой. В среду немецкие власти достигли соглашения о временном снижении налога, мера будет действовать с 1 января по 31 декабря 2027 года.
"Немцы будут экономить 80-100 евро в год. На мой взгляд, это весьма удручающий результат, особенно если учесть, что мера будет действовать всего один год", - сказал бывший генсек консервативной партии.
По словам Чаи, сейчас всем совершенно очевидно, что немецкие власти не справляются даже с воплощением собственных замыслов.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц стремительно теряет популярность в Германии на фоне проводимой им экономической политики. Его правительство ставит военные расходы во главу угла и планирует создать сильнейшую в Европе армию. Однако, по мнению экспертов, попытка Германии создать независимую от американского военно-промышленного комплекса армию обречена на провал.