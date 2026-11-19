https://1prime.ru/20261119/ekspert-875371489.html
Эксперт назвал снижение цен на медь ранним индикатором рецессии
Эксперт назвал снижение цен на медь ранним индикатором рецессии - 19.11.2026, ПРАЙМ
Эксперт назвал снижение цен на медь ранним индикатором рецессии
Снижение цен на медь может быть ранним индикатором будущей рецессии в мировой экономике, такое мнение высказал инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции"... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T12:50+0300
2026-11-19T12:50+0300
2026-11-19T12:50+0300
рынок
втб
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875371489.jpg?1795081811
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Снижение цен на медь может быть ранним индикатором будущей рецессии в мировой экономике, такое мнение высказал инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Алексей Михеев в опубликованном аналитическом отчете.
"Важно помнить, что динамика цен на медь - это маркер состояния мировой экономики. Ослабление конъюнктуры может быть ранним индикатором будущей рецессии", - считает он.
Михеев также отметил, что на фоне развития "медвежьих" рынков в никеле, платиноидах и алюминии цены на медь слабо корректировались - вчерашнее падение более чем на 5% стало крупнейшим за 1,5 года.
"Медь начинает догонять другие промышленные металлы и золото в движении вниз", - уточнил он.
Накануне биржевая цена на медь достигла самой низкой отметки с 9 апреля - 5,727 доллара за фунт.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, втб
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Снижение цен на медь может быть ранним индикатором будущей рецессии в мировой экономике, такое мнение высказал инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Алексей Михеев в опубликованном аналитическом отчете.
"Важно помнить, что динамика цен на медь - это маркер состояния мировой экономики. Ослабление конъюнктуры может быть ранним индикатором будущей рецессии", - считает он.
Михеев также отметил, что на фоне развития "медвежьих" рынков в никеле, платиноидах и алюминии цены на медь слабо корректировались - вчерашнее падение более чем на 5% стало крупнейшим за 1,5 года.
"Медь начинает догонять другие промышленные металлы и золото в движении вниз", - уточнил он.
Накануне биржевая цена на медь достигла самой низкой отметки с 9 апреля - 5,727 доллара за фунт.