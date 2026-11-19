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Эксперт назвал снижение цен на медь ранним индикатором рецессии

Эксперт назвал снижение цен на медь ранним индикатором рецессии - 19.11.2026, ПРАЙМ

Эксперт назвал снижение цен на медь ранним индикатором рецессии

Снижение цен на медь может быть ранним индикатором будущей рецессии в мировой экономике, такое мнение высказал инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции"... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T12:50+0300

2026-11-19T12:50+0300

2026-11-19T12:50+0300

рынок

втб

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Снижение цен на медь может быть ранним индикатором будущей рецессии в мировой экономике, такое мнение высказал инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Алексей Михеев в опубликованном аналитическом отчете. "Важно помнить, что динамика цен на медь - это маркер состояния мировой экономики. Ослабление конъюнктуры может быть ранним индикатором будущей рецессии", - считает он. Михеев также отметил, что на фоне развития "медвежьих" рынков в никеле, платиноидах и алюминии цены на медь слабо корректировались - вчерашнее падение более чем на 5% стало крупнейшим за 1,5 года. "Медь начинает догонять другие промышленные металлы и золото в движении вниз", - уточнил он. Накануне биржевая цена на медь достигла самой низкой отметки с 9 апреля - 5,727 доллара за фунт.

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рынок, втб