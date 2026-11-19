https://1prime.ru/20261119/ekspert-875387409.html

Эксперт оценил перспективы роста товарооборота между Россией и Африкой

Эксперт оценил перспективы роста товарооборота между Россией и Африкой - 19.11.2026, ПРАЙМ

Эксперт оценил перспективы роста товарооборота между Россией и Африкой

Увеличить темпы роста товарооборота между РФ и Африкой реально, российский бизнес обладает уникальными возможностями на континенте, где к России относятся с... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T16:34+0300

2026-11-19T16:34+0300

2026-11-19T16:34+0300

россия

мировая экономика

африка

владимир путин

госдума

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875387409.jpg?1795095295

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Увеличить темпы роста товарооборота между РФ и Африкой реально, российский бизнес обладает уникальными возможностями на континенте, где к России относятся с искренним теплом и уважением, заявил РИА Новости президент Африканского бизнес-клуба в России, эксперт совета по вопросам развития и поддержки всестороннего партнерства со странами Африки при Госдуме Луис Гоуенд. Торговле России и Африки в самом ближайшем будущем под силу преодолеть отметку в 50 миллиардов долларов, заявлял в октябре президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии экономического и гуманитарного форума Россия-Африка. "В Африке очень хорошо, положительно отреагировали на слова президента России значительно поднять товарооборот между Россией и странами континента", - сказал Гоуенд. "Мы считаем, что отметка в 50 миллиардов долларов реальна. Достаточно посмотреть на динамику нашего товарооборота, который лишь за несколько недавних лет увеличился с 18 миллиардов долларов до 27 миллиардов. Это прогресс. Россия и Африка явно соскучились друг по другу за те 30 лет, что общение между нами было сведено фактически к нулю", - добавил собеседник агентства. При этом он заметил, что российский бизнес еще не до конца понимает свои возможности. "Российским деловым людям надо смелее идти в Африку. Ведь тех возможностей, что есть в Африке у них, нет ни у китайцев, ни у европейцев, ни у кого в мире", - сказал он. "Важно подчеркнуть, что в Африке к России относятся с искренним теплом и уважением. В основе этих глубоких чувств лежит историческая память о всесторонней поддержке, которую ваша страна оказывала африканским народам в период деколонизации. Именно благодаря этому содействию многие государства континента смогли обрести независимость, защитить свой суверенитет и приступить к мирному государственному строительству", - заключил Гоуенд.

африка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, африка, владимир путин, госдума