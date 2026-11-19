https://1prime.ru/20261119/ekspert-875387409.html
Эксперт оценил перспективы роста товарооборота между Россией и Африкой
Эксперт оценил перспективы роста товарооборота между Россией и Африкой - 19.11.2026, ПРАЙМ
Эксперт оценил перспективы роста товарооборота между Россией и Африкой
Увеличить темпы роста товарооборота между РФ и Африкой реально, российский бизнес обладает уникальными возможностями на континенте, где к России относятся с... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T16:34+0300
2026-11-19T16:34+0300
2026-11-19T16:34+0300
россия
мировая экономика
африка
владимир путин
госдума
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Увеличить темпы роста товарооборота между РФ и Африкой реально, российский бизнес обладает уникальными возможностями на континенте, где к России относятся с искренним теплом и уважением, заявил РИА Новости президент Африканского бизнес-клуба в России, эксперт совета по вопросам развития и поддержки всестороннего партнерства со странами Африки при Госдуме Луис Гоуенд.
Торговле России и Африки в самом ближайшем будущем под силу преодолеть отметку в 50 миллиардов долларов, заявлял в октябре президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии экономического и гуманитарного форума Россия-Африка.
"В Африке очень хорошо, положительно отреагировали на слова президента России значительно поднять товарооборот между Россией и странами континента", - сказал Гоуенд.
"Мы считаем, что отметка в 50 миллиардов долларов реальна. Достаточно посмотреть на динамику нашего товарооборота, который лишь за несколько недавних лет увеличился с 18 миллиардов долларов до 27 миллиардов. Это прогресс. Россия и Африка явно соскучились друг по другу за те 30 лет, что общение между нами было сведено фактически к нулю", - добавил собеседник агентства.
При этом он заметил, что российский бизнес еще не до конца понимает свои возможности. "Российским деловым людям надо смелее идти в Африку. Ведь тех возможностей, что есть в Африке у них, нет ни у китайцев, ни у европейцев, ни у кого в мире", - сказал он.
"Важно подчеркнуть, что в Африке к России относятся с искренним теплом и уважением. В основе этих глубоких чувств лежит историческая память о всесторонней поддержке, которую ваша страна оказывала африканским народам в период деколонизации. Именно благодаря этому содействию многие государства континента смогли обрести независимость, защитить свой суверенитет и приступить к мирному государственному строительству", - заключил Гоуенд.
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россия, мировая экономика, африка, владимир путин, госдума
РОССИЯ, Мировая экономика, АФРИКА, Владимир Путин, Госдума
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Увеличить темпы роста товарооборота между РФ и Африкой реально, российский бизнес обладает уникальными возможностями на континенте, где к России относятся с искренним теплом и уважением, заявил РИА Новости президент Африканского бизнес-клуба в России, эксперт совета по вопросам развития и поддержки всестороннего партнерства со странами Африки при Госдуме Луис Гоуенд.
Торговле России и Африки в самом ближайшем будущем под силу преодолеть отметку в 50 миллиардов долларов, заявлял в октябре президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии экономического и гуманитарного форума Россия-Африка.
"В Африке очень хорошо, положительно отреагировали на слова президента России значительно поднять товарооборот между Россией и странами континента", - сказал Гоуенд.
"Мы считаем, что отметка в 50 миллиардов долларов реальна. Достаточно посмотреть на динамику нашего товарооборота, который лишь за несколько недавних лет увеличился с 18 миллиардов долларов до 27 миллиардов. Это прогресс. Россия и Африка явно соскучились друг по другу за те 30 лет, что общение между нами было сведено фактически к нулю", - добавил собеседник агентства.
При этом он заметил, что российский бизнес еще не до конца понимает свои возможности. "Российским деловым людям надо смелее идти в Африку. Ведь тех возможностей, что есть в Африке у них, нет ни у китайцев, ни у европейцев, ни у кого в мире", - сказал он.
"Важно подчеркнуть, что в Африке к России относятся с искренним теплом и уважением. В основе этих глубоких чувств лежит историческая память о всесторонней поддержке, которую ваша страна оказывала африканским народам в период деколонизации. Именно благодаря этому содействию многие государства континента смогли обрести независимость, защитить свой суверенитет и приступить к мирному государственному строительству", - заключил Гоуенд.