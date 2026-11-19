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Экспорт Южной Кореи с начала года впервые в истории превысил триллион долларов
Экспорт Южной Кореи с начала года впервые в истории превысил триллион долларов - 19.11.2026, ПРАЙМ
Экспорт Южной Кореи с начала года впервые в истории превысил триллион долларов
Экспорт Республики Корея с начала года впервые в истории превысил отметку в 1 триллион долларов, сообщило министерство промышленности и торговли страны. | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T10:57+0300
2026-11-19T10:57+0300
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Экспорт Республики Корея с начала года впервые в истории превысил отметку в 1 триллион долларов, сообщило министерство промышленности и торговли страны.
"Правительство сообщило, что, по предварительным данным на 14:09:38 (по местному времени, 8.09 мск - ред.) в четверг, 19 ноября 2026 года, совокупный годовой объем экспорта достиг 1 триллиона долларов", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте ведомства.
Как уточнили в минторге, таким образом Южная Корея стала четвертой страной в мире, которая достигла такого результата, после Германии, США и Китая.
По данным ведомства, главным драйвером рекордных показателей экспорта стала полупроводниковая отрасль. Как отмечается, благодаря глобальному росту инвестиций в сферу искусственного интеллекта за период с января по октябрь экспорта полупроводников из Южной Кореи выросли на 193,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года, составив 396,8 миллиардов долларов.
Таким образом, на полупроводники пришлось 42,7% всего экспорта страны.
Кроме того, как отмечается, с января по октябрь общая величина экспорта выросла на 20,2%, продемонстрировав наибольший рост за последние 20 лет. Экспортная база, главным образом, расширилась за счет корейской пищевой продукции и косметики, а также оборонной промышленности.
При этом в прошлом году общий годовой экспорт Южной Кореи впервые превысил 700 миллиардов долларов.
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Мировая экономика, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, ГЕРМАНИЯ, США
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Экспорт Республики Корея с начала года впервые в истории превысил отметку в 1 триллион долларов, сообщило министерство промышленности и торговли страны.
"Правительство сообщило, что, по предварительным данным на 14:09:38 (по местному времени, 8.09 мск - ред.) в четверг, 19 ноября 2026 года, совокупный годовой объем экспорта достиг 1 триллиона долларов", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте ведомства.
Как уточнили в минторге, таким образом Южная Корея стала четвертой страной в мире, которая достигла такого результата, после Германии, США и Китая.
По данным ведомства, главным драйвером рекордных показателей экспорта стала полупроводниковая отрасль. Как отмечается, благодаря глобальному росту инвестиций в сферу искусственного интеллекта за период с января по октябрь экспорта полупроводников из Южной Кореи выросли на 193,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года, составив 396,8 миллиардов долларов.
Таким образом, на полупроводники пришлось 42,7% всего экспорта страны.
Кроме того, как отмечается, с января по октябрь общая величина экспорта выросла на 20,2%, продемонстрировав наибольший рост за последние 20 лет. Экспортная база, главным образом, расширилась за счет корейской пищевой продукции и косметики, а также оборонной промышленности.
При этом в прошлом году общий годовой экспорт Южной Кореи впервые превысил 700 миллиардов долларов.