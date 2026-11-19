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Экспорт часов из Швейцарии вырос пятый месяц подряд
Экспорт часов из Швейцарии вырос пятый месяц подряд - 19.11.2026, ПРАЙМ
Экспорт часов из Швейцарии вырос пятый месяц подряд
Стоимость экспорта из Швейцарии часов в октябре поднялась на 9,1% в годовом выражении - до 2,5 миллиарда франков, что стало пятым месяцем роста подряд,... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T11:03+0300
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Стоимость экспорта из Швейцарии часов в октябре поднялась на 9,1% в годовом выражении - до 2,5 миллиарда франков, что стало пятым месяцем роста подряд, говорится в материале, опубликованном Федерацией швейцарской часовой промышленности.
"Экспорт швейцарских часов вырос на 9,1% в октябре, что стало пятым месяцем устойчивого роста подряд", - сообщили в федерации.
По данным материала федерации, общий показатель в октябре составил 2,456 миллиарда франков. Подавляющую часть экспорта заняли наручные часы - 2,344 миллиарда франков (+9,5%), или 1,55 миллиона изделий (+12,9%). Суммарная выручка от экспорта за все десять месяцев составила почти 22 миллиарда франков (+3,4%), говорится в сообщении.
Организация отмечает вместе с этим влияние роста цен на золото, укрепления швейцарского франка и пошлин США, что в совокупности может влиять на рентабельность предприятий.
"Таким образом, рост экспорта сам по себе не является исчерпывающим показателем экономических результатов отрасли", - заключается в релизе.
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мировая экономика, швейцария, сша
Мировая экономика, ШВЕЙЦАРИЯ, США
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Стоимость экспорта из Швейцарии часов в октябре поднялась на 9,1% в годовом выражении - до 2,5 миллиарда франков, что стало пятым месяцем роста подряд, говорится в материале, опубликованном Федерацией швейцарской часовой промышленности.
"Экспорт швейцарских часов вырос на 9,1% в октябре, что стало пятым месяцем устойчивого роста подряд", - сообщили в федерации.
По данным материала федерации, общий показатель в октябре составил 2,456 миллиарда франков. Подавляющую часть экспорта заняли наручные часы - 2,344 миллиарда франков (+9,5%), или 1,55 миллиона изделий (+12,9%). Суммарная выручка от экспорта за все десять месяцев составила почти 22 миллиарда франков (+3,4%), говорится в сообщении.
Организация отмечает вместе с этим влияние роста цен на золото, укрепления швейцарского франка и пошлин США, что в совокупности может влиять на рентабельность предприятий.
"Таким образом, рост экспорта сам по себе не является исчерпывающим показателем экономических результатов отрасли", - заключается в релизе.