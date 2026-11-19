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Лондон разрывается: китайские электромобили мешают сделке с ЕС

Лондон разрывается: китайские электромобили мешают сделке с ЕС - 19.11.2026, ПРАЙМ

Лондон разрывается: китайские электромобили мешают сделке с ЕС

Спустя десять лет после Brexit предлагаемые Евросоюзом правила "сделано в Европе" проверяют способность Великобритании вести самостоятельные торговые... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T15:25+0300

2026-11-19T15:25+0300

2026-11-19T15:32+0300

бизнес

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Спустя десять лет после Brexit предлагаемые Евросоюзом правила "сделано в Европе" проверяют способность Великобритании вести самостоятельные торговые соглашения. Как сообщает Reuters, растущий европейский протекционизм заставляет британское правительство выбирать между более тесными связями с соседями и столь необходимыми инвестициями из Китая.Схема ЕС потребует от компаний включать определенный процент компонентов, произведенных в Европе, как условие для получения субсидий или продажи правительствам и агентствам союза. Основная цель — помочь производителям электромобилей и аккумуляторов конкурировать с дешевым китайским импортом, но это также исключает продукцию, произведенную в Великобритании. Премьер-министр Энди Бернем хочет, чтобы британские автомобили и комплектующие по этим правилам считались "произведенными в Европе".Однако переговоры перед саммитом с лидерами ЕС в пятницу оказываются сложными. Ключевые государства-члены заявляют, что для участия Великобритания должна согласоваться с блоком по мерам торговой защиты и условиям инвестиций из третьих стран. Это может означать, что Лондону придется ввести тарифы на китайские электромобили, что рискует столкнуть его с Пекином. В прошлом месяце посольство Китая в Лондоне заявило, что "решительно выступает против любой дискриминационной практики" в отношении китайских товаров, и пообещало "реагировать соответствующим образом"."Риск для Великобритании в том, что она станет легкой целью для китайцев, потому что она относительно уязвима, и они знают, что у нее нет защиты ЕС", — сказал Питер Хилл, бывший торговый переговорщик Еврокомиссии и старший помощник на Даунинг-стрит при Терезе Мэй.Автомобильный сектор Великобритании в основном принадлежит иностранцам и выигрывает от притока китайских инвестиций. По данным SMMT, в 2025 году отрасль обеспечила около 830 тыс. рабочих мест и £18 млрд добавленной стоимости. Инвестиции в автомобилестроение резко сократились после Brexit: Honda закрыла завод в 2021 году, Stellantis — в 2025-м. Китайские автопроизводители, напротив, расширяются: Xpeng планирует увеличить дилерскую сеть до 100 точек к 2027 году, а Chery создал британский центр исследований и разработок и рассматривает сборку автомобилей на севере Англии.Доля Китая во внутренних продажах автомобилей в Великобритании выросла до 17,8% за год до конца октября — вдвое больше, чем годом ранее. Потребители ценят низкие цены, особенно в труднодоступных домохозяйствах. При этом британские производители не могут позволить себе быть исключенными из госзакупок и субсидий: из 717 тыс. автомобилей, построенных в 2025 году, почти 57% были экспортированы в ЕС.Британский министр бизнеса Джонатан Рейнольдс сделал поиск решения проблемы "сделано в Европе" главным приоритетом. Италия поддерживает включение Великобритании при условии взаимности в торговых гарантиях и тарифах, включая сталь; Франция и Германия выразили схожие мнения. Однако проекты совместного заявления Лондона и Брюсселя к пятничному саммиту показывают, что соглашение о специальном статусе для Британии пока не достигнуто.

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бизнес, мировая экономика, великобритания, лондон, китай, энди бернем, ес, reuters, honda