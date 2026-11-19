https://1prime.ru/20261119/energokompanija-875395673.html

Энергокомпании могут получить компенсации затрат при пиковых режимах работы

Энергокомпании могут получить компенсации затрат при пиковых режимах работы - 19.11.2026, ПРАЙМ

Энергокомпании могут получить компенсации затрат при пиковых режимах работы

Энергокомпании могут получить компенсации затрат в условиях пиковых режимов работы и внешних вызовов, такой механизм был предложен в ходе рабочей встречи... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T20:03+0300

2026-11-19T20:03+0300

2026-11-19T20:03+0300

александр новак

т плюс

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Энергокомпании могут получить компенсации затрат в условиях пиковых режимов работы и внешних вызовов, такой механизм был предложен в ходе рабочей встречи вице-премьера РФ Александра Новака с председателем набсовета ассоциации "НП "Совет рынка" и главой "Т Плюс" Павлом Сниккарсом, следует из сообщения правительства РФ. Новак в четверг провел рабочую встречу со Сниккарсом. В ходе встречи стороны обсудили обеспечение надежного энергоснабжения и теплоснабжения, реализацию нацпроектов и инвестпрограмм, подготовку и прохождение осенне-зимнего периода, а также повышение собираемости платежей за тепло- и электроснабжение. "Для реализации инвестиционных программ и обновления энергосистемы, а также бесперебойного прохождения регионами отопительного сезона было предложено проработать ряд мер, связанных, в частности, с компенсацией затрат компаний в условиях пиковых режимов работы и внешних вызовов", - говорится в сообщении правительства. Стороны также обсудили перспективные направления развития энергоотрасли. В частности, создание единой среды платформенных решений для энергетики, которые станут дополнительным импульсом для привлечения долгосрочных инвестиций. Кроме того было уделено внимание обеспечению энергией центров обработки данных (ЦОД) и предложениям по совершенствованию механизмов работы в электро- и теплоснабжении. Помимо этого стороны подчеркнули, что вопросы собираемости платежей за тепловую и электрическую энергию должны находиться на особом контроле. "Это имеет критическое значение для бесперебойной работы объектов в осенне-зимний период в связи с дополнительными затратами на обеспечение безопасности", - добавляется в сообщении.

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александр новак, т плюс