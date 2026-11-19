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В ЕС допустили возможность списания кредитов Украине

В ЕС допустили возможность списания кредитов Украине - 19.11.2026, ПРАЙМ

В ЕС допустили возможность списания кредитов Украине

В Евросоюзе допускают возможность списания кредитов Украине, при этом на выплату процентов по ним могут направить до 42 миллиардов евро из средств,... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T17:41+0300

2026-11-19T17:41+0300

2026-11-19T17:41+0300

финансы

мировая экономика

украина

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БРЮССЕЛЬ, 19 ноя - ПРАЙМ. В Евросоюзе допускают возможность списания кредитов Украине, при этом на выплату процентов по ним могут направить до 42 миллиардов евро из средств, предусмотренных на помощь самому Киеву, сообщает Euronews со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС и оценки Еврокомиссии. "Всегда может быть принято политическое решение о списании долга", - заявил изданию высокопоставленный европейский чиновник. По его словам, Евросоюз фактически стал для Украины "кредитором последней инстанции и, вероятно, останется им еще некоторое время". Как отмечает Euronews, обслуживание двух европейских кредитов Украине на 90 миллиардов и 45 миллиардов евро обойдется приблизительно в шесть миллиардов евро ежегодно. При этом рассматривается возможность направить на выплату процентов средства из специального резерва в размере 100 миллиардов евро, предусмотренного для Украины в следующем семилетнем бюджете ЕС на 2028–2034 годы. В таком случае на обслуживание кредитов за семь лет может уйти около 42 миллиардов евро, что существенно сократит объем средств, доступных для непосредственной помощи Киеву. Альтернативный вариант предусматривает финансирование процентов через отдельный механизм, который позволил бы сохранить украинский резерв в полном объеме. Еврокомиссия 18 ноября предложила выделить Украине дополнительный кредит на 45 миллиардов евро в 2027 году сверх ранее согласованного займа на 90 миллиардов евро. Средства планируется привлечь путем выпуска общих долговых обязательств ЕС на финансовых рынках. До этого момента Евросоюз может продолжать рефинансировать задолженность. Ранее РИА Новости проанализировало условия предоставления Украине европейских кредитов и пришло к выводу, что действующие механизмы финансирования создают риск длительного накопления долговых обязательств и расходов на их обслуживание. Возврат основной суммы кредитов, которая может составить 213 млрд евро, остается неопределенным, тогда как расходы на проценты могут на протяжении многих десятилетий ложиться на бюджет Евросоюза и налогоплательщиков. Таким образом, даже при отсутствии фактического погашения Украиной основной суммы кредитов Евросоюзу необходимо будет продолжать обслуживать собственные заимствования, привлеченные для финансирования Киева, а никаких планов такого обслуживания и погашения долга у Брюсселя нет.

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финансы, мировая экономика, украина, киев, брюссель, ес