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Биржевые цены на газ в Европе растут на 2,7 процента

Биржевые цены на газ в Европе растут на 2,7 процента - 19.11.2026, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе растут на 2,7 процента

Биржевые цены на газ в Европе растут на 2,7%, до 942,5 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T10:38+0300

2026-11-19T10:38+0300

2026-11-19T10:38+0300

газ

европа

нидерланды

ближний восток

ес

ice

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе растут на 2,7%, до 942,5 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Декабрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 928,5 доллара (+1,2%). А по состоянию на 10.00 мск показатель составляет 942,5 доллара (+2,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 917,9 доллара за тысячу кубометров. Отметки в 1200 долларов за тысячу кубометров показатель достиг на последних торгах октября, впервые с 2022 года, когда они были на пике - таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых распределительных центров, с 1996 года. А исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года. Затем котировки заметно снизились, и к новому значительному удорожанию газа в Европе привел конфликт на Ближнем Востоке в этом году. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров. По итогам июля расчетные цены подскочили почти на 20% в месячном выражении, составив в среднем 637,5 доллара за тысячу кубометров. По итогам августа средняя расчетная цена составила 745,4 доллара за тысячу кубометров, что на 17% выше уровня июля. В августе в ходе торгов цены преодолели отметку в 800 долларов за тысячу кубометров - впервые за пять месяцев. В начале сентября они пробили 900 долларов, а в середине месяца, ненадолго, и 1000 долларов за тысячу кубометров. После этого цены начали в основном снижаться. Но по итогам сентября средние биржевые цены на газ в Европе выросли на 20%, до 897 долларов за тысячу кубометров. А за октябрь они прибавили еще 12%, в итоге достигнув 1005 долларов за тысячу кубометров. Евросоюз вступил в новый отопительный сезон в этом году с газовыми хранилищами, заполненными менее чем на 75%, несмотря на увеличение импорта сжиженного природного газа в октябре, свидетельствуют данные европейской ассоциации операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe (GIE). По состоянию на 1 ноября запасы составляли 74,56%. Тем временем Евросоюз вступил в новый отопительный сезон в этом году с газовыми хранилищами, заполненными менее чем на 75%, несмотря на увеличение импорта сжиженного природного газа в октябре, свидетельствуют данные европейской ассоциации операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe (GIE). А по состоянию на 18 ноября запасы опустились ниже 70%.

европа

нидерланды

ближний восток

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газ, европа, нидерланды, ближний восток, ес, ice