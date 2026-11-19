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ФАО прогнозирует рекордное производство оливкового масла в мире
ФАО прогнозирует рекордное производство оливкового масла в мире - 19.11.2026, ПРАЙМ
ФАО прогнозирует рекордное производство оливкового масла в мире
Мировое производство оливкового масла в наступившем сельскохозяйственном сезоне (длится с 1 октября по 30 сентября) достигнет рекордного исторического значения, | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T14:09+0300
2026-11-19T14:09+0300
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бизнес
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фао
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Мировое производство оливкового масла в наступившем сельскохозяйственном сезоне (длится с 1 октября по 30 сентября) достигнет рекордного исторического значения, следует из продовольственного прогноза Продовольственной и сельскохозяйственной организация ООН (ФАО).
"Предварительные прогнозы указывают на заметный рост мирового производства оливкового масла, которое, возможно, достигнет рекордного уровня в 3,7 миллиона тонн", - говорится в докладе.
В частности, производство в Испании вырастет сразу на 22,7%, до 1,6 миллиона тонн, в Турции ожидается увеличение до 400 тысяч тонн, значительно восстановится показатель в Греции, а в Португалии ряд факторов также будут способствовать росту, отмечается в материале.
Вместе с тем ФАО допускает снижение производства в Италии, а в Тунисе прогнозируется значительное его падение после высокого урожая прошлого сезона, указывается в сообщении.
Также ФАО полагает, что потребление оливкового масла в мире продолжит расти и поднимется на 6%, что может стать третьим сезоном роста подряд. А мировая торговля оливковым маслом останется стабильной вблизи рекордных минимумов, сообщает организация.
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бизнес, испания, турция, греция, фао, оон
Бизнес, ИСПАНИЯ, ТУРЦИЯ, ГРЕЦИЯ, ФАО, ООН
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Мировое производство оливкового масла в наступившем сельскохозяйственном сезоне (длится с 1 октября по 30 сентября) достигнет рекордного исторического значения, следует из продовольственного прогноза Продовольственной и сельскохозяйственной организация ООН (ФАО).
"Предварительные прогнозы указывают на заметный рост мирового производства оливкового масла, которое, возможно, достигнет рекордного уровня в 3,7 миллиона тонн", - говорится в докладе.
В частности, производство в Испании вырастет сразу на 22,7%, до 1,6 миллиона тонн, в Турции ожидается увеличение до 400 тысяч тонн, значительно восстановится показатель в Греции, а в Португалии ряд факторов также будут способствовать росту, отмечается в материале.
Вместе с тем ФАО допускает снижение производства в Италии, а в Тунисе прогнозируется значительное его падение после высокого урожая прошлого сезона, указывается в сообщении.
Также ФАО полагает, что потребление оливкового масла в мире продолжит расти и поднимется на 6%, что может стать третьим сезоном роста подряд. А мировая торговля оливковым маслом останется стабильной вблизи рекордных минимумов, сообщает организация.