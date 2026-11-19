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Мировой урожай риса может снизиться впервые за четыре сезона, заявили в ФАО

Мировой урожай риса может снизиться впервые за четыре сезона, заявили в ФАО - 19.11.2026, ПРАЙМ

Мировой урожай риса может снизиться впервые за четыре сезона, заявили в ФАО

Мировой урожай риса может снизиться впервые за четыре сезона из-за неблагоприятных погодных условий, вызванных климатическим явлением Эль-Ниньо, следует из... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T14:15+0300

2026-11-19T14:15+0300

2026-11-19T14:15+0300

бразилия

индия

африка

эль-ниньо

оон

фао

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Мировой урожай риса может снизиться впервые за четыре сезона из-за неблагоприятных погодных условий, вызванных климатическим явлением Эль-Ниньо, следует из прогноза Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). "Мировой урожай риса может впервые сократиться за четыре сезона, поскольку низкая рентабельность производителей и неблагоприятные погодные условия, часто связанные с Эль-Ниньо, могут привести к снижению до 552 миллионов тонн в 2026/27 годах, что на 2,5% ниже рекордного урожая 2025/26 годов", - говорится в докладе. Отмечается, что урожай риса может оказаться ниже прошлогоднего во всем мире, кроме Африки. Так, в Австралии, Центральной Америке и Карибском бассейне, а также в Европе урожай будет ниже нормы, а в США показатель достигнет многолетних минимумов. В то же время значительные площади выращивания все же смогут обеспечить высокий совокупный урожай в Азии, а благоприятные погодные условия до Эль-Ниньо позволили Латинской Америке сохранить близкие к рекордным показатели. Несмотря на ожидаемое снижение урожая, а также прогноз роста мирового потребления риса, мировые запасы культуры достигнут второго по величине значения за всю историю наблюдений ФАО - примерно 216,5 миллиона тонн. Значительные запасы прошлого сезона позволяют смягчить последствия дефицита в таких странах, как Бангладеш, Бразилия и Индия. Международная торговля рисом в текущем сезоне, согласно прогнозам организации, вырастет на 2,9% - до 61,6 миллиона тонн. Ожидается, что рост поставок из Индии и Пакистана станет основной движущей силой восстановления торговли. Также прогнозируется увеличение поставок из Бразилии, Камбоджи, Гайаны, Мьянмы и Уругвая.

бразилия

индия

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бразилия, индия, африка, эль-ниньо, оон, фао