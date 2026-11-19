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"Гротекс" заплатит 2 млрд рублей за продажу дженерика до истечения патента

"Гротекс" заплатит 2 млрд рублей за продажу дженерика до истечения патента - 19.11.2026, ПРАЙМ

"Гротекс" заплатит 2 млрд рублей за продажу дженерика до истечения патента

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала фармацевтическую компанию "Гротекс" неправомерно продававшей лекарство от диабета и предписала... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T10:48+0300

2026-11-19T10:48+0300

2026-11-19T10:54+0300

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МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала фармацевтическую компанию "Гротекс" неправомерно продававшей лекарство от диабета и предписала перечислить в федеральный бюджет доход от этого в размере 2 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе ведомства. "ФАС России признала фармкомпанию нарушившей Закон о защите конкуренции и выдала обязательное для исполнения предписание о прекращении нарушения и перечислении в федеральный бюджет незаконно полученного дохода в размере 2 миллиардов рублей", - рассказали в ФАС. Отмечается, что компания ввела в оборот препарат для лечения сахарного диабета "Эмфорикс" (эмпаглифлозин) до истечения срока действия патента на оригинал и без согласия патентообладателя. В ФАС напомнили, что введение в оборот дженериков лекарственных препаратов до истечения срока действия патента на оригинал - это нарушение антимонопольного законодательства. "Гротекс" (бренд Solopharm) — российская фармацевтическая компания. "Эмфорикс" стал первым в стране дженериком эмпаглифлозина.

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