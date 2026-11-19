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ФАС обжаловала решение суда в пользу "Русала" в споре из-за цен на алюминий

ФАС обжаловала решение суда в пользу "Русала" в споре из-за цен на алюминий - 19.11.2026, ПРАЙМ

ФАС обжаловала решение суда в пользу "Русала" в споре из-за цен на алюминий

Федеральная антимонопольная служба России подала апелляционную жалобу на решение арбитражного суда Москвы, который признал незаконным ее предупреждение в адрес... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T21:52+0300

2026-11-19T21:52+0300

2026-11-19T21:55+0300

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МОСКВА, 19 ноя – ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба России подала апелляционную жалобу на решение арбитражного суда Москвы, который признал незаконным ее предупреждение в адрес "Русала" с требованием изменить условия договоров на поставку алюминия российским покупателям. Как следует из материалов, изученных РИА Новости, жалоба 16 ноября поступила в суд первой инстанции. Она вместе с материалами дела будет передана для рассмотрения в Девятый арбитражный апелляционный суд. В марте ФАС выдала предупреждение "Русалу", по которому группа до 30 апреля должна была изменить условия договоров на поставку алюминия в связи с завышением цен внутри России. Затем ведомство дважды продлевало этот срок. В июле ФАС сообщила, что возбудила антимонопольное дело против "Русала" за неисполнение предупреждения. Служба указала, что из договоров поставки должны быть исключены положения, из-за которых цены на металл внутри РФ превышали экспортные. В то же время в компании заявили РИА Новости, что оспаривают в суде предупреждение ФАС. Там отметили, что считают требование к новой сбытовой политике противоречащими закону о защите конкуренции, "так как предложенная формула цены предполагает сегрегацию потребителей на разные группы с разным уровнем цен". Как сообщили РИА Новости в "Русале" 1 октября, компания разослала российским клиентам оферты о переходе на новую формулу цены на алюминий и десятки покупателей уже приняли ее. Цена в новой формуле рассчитывается исходя из котировок биржевых корзин на экспортных рынках "Русала" с учетом доли каждого рынка, отмечали в компании. Арбитражный суд Москвы 5 октября по заявлению МКПАО "Объединенная компания "Русал" и АО "Объединенная компания "Русал - Торговый дом" признал предупреждение ФАС незаконным. Разбирательство прошло в закрытом режиме. ФАС заявила о намерении обжаловать решение суда. Глава ФАС Максим Шаскольский 20 октября сообщил, что ведомство совместно с Минпромторгом продолжает работу над формулой расчета цен на алюминий в России, служба оценила применение корзины экспортных направлений по новой формуле "Русала" как корректное.

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