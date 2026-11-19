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Силы обороны Финляндии закупят взрывчатую продукцию на 462 миллиона евро
Силы обороны Финляндии закупят взрывчатую продукцию на 462 миллиона евро - 19.11.2026, ПРАЙМ
Силы обороны Финляндии закупят взрывчатую продукцию на 462 миллиона евро
Силы обороны Финляндии закупят взрывчатую продукцию на 462 миллиона евро, сообщило минобороны республики. | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T20:33+0300
2026-11-19T20:33+0300
2026-11-19T20:33+0300
вооружения
мировая экономика
финляндия
оружие
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Силы обороны Финляндии закупят взрывчатую продукцию на 462 миллиона евро, сообщило минобороны республики. "Министр обороны Антти Хяккянен уполномочил силы обороны заказать взрывчатую продукцию у (производителей - ред.) Nammo и Componenta", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Как уточняет минобороны, заказ у финско-норвежского производителя Nammo обойдется в 307 миллионов евро, у финской Componenta - в 155 миллионов евро. Подробности, что войдет в заказ, а также сроки поставок ведомство не называет. Посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов ранее заявил в интервью РИА Новости, что Россия примет меры по обеспечению своей безопасности с учетом милитаризации Финляндии.
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мировая экономика, финляндия, оружие
Вооружения, Мировая экономика, ФИНЛЯНДИЯ, ОРУЖИЕ
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Силы обороны Финляндии закупят взрывчатую продукцию на 462 миллиона евро, сообщило минобороны республики.
"Министр обороны Антти Хяккянен уполномочил силы обороны заказать взрывчатую продукцию у (производителей - ред.) Nammo и Componenta", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Как уточняет минобороны, заказ у финско-норвежского производителя Nammo обойдется в 307 миллионов евро, у финской Componenta - в 155 миллионов евро. Подробности, что войдет в заказ, а также сроки поставок ведомство не называет.
Посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов ранее заявил в интервью РИА Новости, что Россия примет меры по обеспечению своей безопасности с учетом милитаризации Финляндии.