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Российский рынок пока не готов к расширению ценовых границ, заявил Габуния
Российский рынок пока не готов к расширению ценовых границ, заявил Габуния - 19.11.2026, ПРАЙМ
Российский рынок пока не готов к расширению ценовых границ, заявил Габуния
Российский фондовый рынок, на котором бывают эпизоды волатильности, пока не готов к расширению ценовых границ на торгах выходного дня, считает заместитель... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T13:33+0300
2026-11-19T13:33+0300
2026-11-19T13:33+0300
рынок
россия
науфор
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя - ПРАЙМ. Российский фондовый рынок, на котором бывают эпизоды волатильности, пока не готов к расширению ценовых границ на торгах выходного дня, считает заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния.
"Я не чувствую суперактуальности этого вопроса сейчас, но это не значит, что на него нельзя будет посмотреть", - сказал он в кулуарах Уральской конференции НАУФОР.
"Те волатильные эпизоды, которые у нас происходили, мы видим, но пока очень сложно пойти на то, чтобы у нас как-то значимо расширялись коридоры в выходные дни. Как это купировать, пока от участников мы не услышали", - добавил он.
Участники рынка обращались в ЦБ РФ с идеей расширения ценовых границ на фондовых торгах выходного дня, но данный вопрос требует накопления практики, говорил год назад Габуния.
Московская биржа в марте 2025 года запустила на рынке акций торговую сессию выходного дня. Для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности ценовые границы в ходе торгов в выходные сужены до 3% от последней текущей цены предыдущего торгового дня.
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рынок, россия, науфор
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя - ПРАЙМ. Российский фондовый рынок, на котором бывают эпизоды волатильности, пока не готов к расширению ценовых границ на торгах выходного дня, считает заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния.
"Я не чувствую суперактуальности этого вопроса сейчас, но это не значит, что на него нельзя будет посмотреть", - сказал он в кулуарах Уральской конференции НАУФОР.
"Те волатильные эпизоды, которые у нас происходили, мы видим, но пока очень сложно пойти на то, чтобы у нас как-то значимо расширялись коридоры в выходные дни. Как это купировать, пока от участников мы не услышали", - добавил он.
Участники рынка обращались в ЦБ РФ с идеей расширения ценовых границ на фондовых торгах выходного дня, но данный вопрос требует накопления практики, говорил год назад Габуния.
Московская биржа в марте 2025 года запустила на рынке акций торговую сессию выходного дня. Для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности ценовые границы в ходе торгов в выходные сужены до 3% от последней текущей цены предыдущего торгового дня.