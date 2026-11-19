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Биржевые цены на газ в Европе растут на 5%

Биржевые цены на газ в Европе растут на 5% - 19.11.2026, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе растут на 5%

Биржевые цены на газ в Европе в четверг вечером растут на 5% - до 963,6 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T23:00+0300

2026-11-19T23:00+0300

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энергетика

газ

европа

нидерланды

ice

рынок

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в четверг вечером растут на 5% - до 963,6 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Декабрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 928,5 доллара (+1,2%), что на данный момент является ценовым минимумом. Ценовой максимум составил 965,5 доллара (+5,2%). По состоянию на 22.00 мск показатель составлял 963,6 доллара (+5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 917,9 доллара за тысячу кубометров. На последних торгах октября их стоимость достигла отметки в 1200 долларов за тысячу кубометров, впервые с 2022 года, когда она была на пике - таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых распределительных центров, с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

европа

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газ, европа, нидерланды, ice, рынок