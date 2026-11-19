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"Газпром" заявил о сложной ситуации с запасами газа в Германии и Нидерландах

"Газпром" заявил о сложной ситуации с запасами газа в Германии и Нидерландах - 19.11.2026, ПРАЙМ

"Газпром" заявил о сложной ситуации с запасами газа в Германии и Нидерландах

Ситуация с запасами газа в подземных хранилищах (ПХГ) Германии и Нидерландах является особенно сложной, их уровень заполненности находится на отметке в 57,1% и... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T17:11+0300

2026-11-19T17:11+0300

2026-11-19T17:11+0300

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Ситуация с запасами газа в подземных хранилищах (ПХГ) Германии и Нидерландах является особенно сложной, их уровень заполненности находится на отметке в 57,1% и 60,7%, сообщил "Газпром". "Особенно сложная ситуация наблюдается в Германии и Нидерландах, где расположены одни из крупнейших мощностей хранения газа в ЕС. Заполненность ПХГ этих стран – всего 57,1% и 60,7% соответственно. Для Германии это абсолютный минимум для середины ноября", - говорится в сообщении. Уровень заполненности подземных хранилищ Европы находится на отметке меньше 70%. Это самый низкий показатель для середины ноября за всю историю наблюдений, подчеркнули в "Газпроме". Уровень заполненности ПХГ Европы на начало сезона отбора (28 октября) стал исторически минимальным и составил 74,9%, сообщал "Газпром". А Германия впервые начала сезон отбора с запасом газа 61,6%, что стало новым историческим антирекордом. Похолодание в Европе продлевает серию рекордных отборов газа из подземных хранилищ: исторические максимумы были зафиксированы 28-29 октября, 1, 2, 4, 5 и 6 ноября, отмечала компания. Также "Газпром" неоднократно обращал внимание, что высокие темпы отбора ускоряют истощение запасов газохранилищ и создают риски для надежного газоснабжения потребителей зимой. Международное энергетическое агентство (МЭА) ранее в ноябре допустило падение запасов в европейских подземных хранилищах газа к концу этого отопительного сезона ниже 10% от их совокупной емкости.

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газ, германия, европа, нидерланды, газпром, ес, мэа