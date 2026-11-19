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В ГД разработают меры по снижению стоимости квадратного метра в новостройках

В ГД разработают меры по снижению стоимости квадратного метра в новостройках - 19.11.2026, ПРАЙМ

В ГД разработают меры по снижению стоимости квадратного метра в новостройках

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ планирует разработать ряд мер, направленных на снижение стоимости квадратного метра в российских новостройках, сообщил... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T08:23+0300

2026-11-19T08:23+0300

2026-11-19T08:23+0300

недвижимость

бизнес

вячеслав володин

ирек файзуллин

госдума

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МОСКВА, 19 ноя – ПРАЙМ. Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ планирует разработать ряд мер, направленных на снижение стоимости квадратного метра в российских новостройках, сообщил РИА Недвижимость председатель комитета Сергей Пахомов. Ранее, в среду, председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал профильный думский комитет по строительству и ЖКХ присоединиться к работе по недопущению необоснованного роста стоимости квадратного метра жилья. "Совместно с правительством будем добиваться решений, направленных на поэтапное снижение стоимости квадратного метра, в первую очередь в проектах с бюджетным финансированием. При этом качество строительства должно оставаться неизменно высоким", - сказал депутат. Резервы для снижения затрат на строительство есть, убежден Пахомов. Прежде всего он видит их в устранении необоснованных расходов, в том числе на землю, подключение к сетям, финансирование, сокращение сроков реализации проектов. Заседание комитета по строительству и ЖКХ с участием министра Ирека Файзуллина, по словам Пахомова, посвященное подготовке конкретных предложений по этому вопросу, состоится на следующей неделе. Предполагается, что на нем также обсудят причины неравномерного роста цен квадратного метра в разных регионах России. "Чем меньше необоснованных расходов, тем больше семей смогут получить жилье в рамках государственных программ", - подчеркнул председатель комитета. Запредельно дорогой и откровенно недоступной для людей назвал нынешнюю стоимость жилья и первый зампред комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. Ответственность за сложившуюся ситуацию, по его мнению, несут не только девелоперы, но и банки, так как именно они определяют финансовую модель каждого проекта. "Норма доходности строительства жилья заложена в проектном финансировании, итоговую цену квадратного метра для застройщика определяет банк", - сказал он. Также Аксененко напомнил, что важным фактором доступности покупки жилья является не только его стоимость, но и финансовые возможности покупателей, в том числе наличие финансовых инструментов - например, приемлемой рыночной ипотеки.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, бизнес, вячеслав володин, ирек файзуллин, госдума