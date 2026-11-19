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Германия уклоняется от взаимодействия с Россией по "Северным потокам"

Германия уклоняется от взаимодействия с Россией по "Северным потокам" - 19.11.2026, ПРАЙМ

Германия уклоняется от взаимодействия с Россией по "Северным потокам"

Власти Германии на протяжении четырех лет постоянно уклоняются от взаимодействия с Россией по расследованию терактов на "Северных потоках", заявил замглавы МИД... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T00:20+0300

2026-11-19T00:20+0300

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Власти Германии на протяжении четырех лет постоянно уклоняются от взаимодействия с Россией по расследованию терактов на "Северных потоках", заявил замглавы МИД России Дмитрий Любинский. "На протяжении минувших с момента теракта на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" четырех лет германские власти постоянно уклоняются - вопреки международным обязательствам об оказании правовой помощи по уголовным делам и антитеррористическим конвенциям - от взаимодействия с российской стороной", - сказал Любинский "Известиям". Он отметил, что из-за отсутствия любого взаимодействия с Россией по этому делу сложно говорить о беспристрастности германских органов юстиции. Суд по уголовному делу в отношении гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в координации подрыва "Северных потоков", начался в Гамбурге 14 октября этого года. Всего в рамках процесса запланировано более 40 заседаний вплоть до середины июня 2027 года. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.

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газ, россия, германия, украина, европа, дмитрий песков, мид рф, мид, северный поток - 2