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Гигиенист рассказала, когда лучше покупать живую ель или сосну

Гигиенист рассказала, когда лучше покупать живую ель или сосну - 19.11.2026, ПРАЙМ

Гигиенист рассказала, когда лучше покупать живую ель или сосну

Покупать живую ель или сосну лучше за 3-5 дней до Нового года, рассказала РИА Новости руководитель консультационного центра "Центра гигиены и эпидемиологии в... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T01:29+0300

2026-11-19T01:29+0300

2026-11-19T01:29+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 19 ноя - ПРАЙМ. Покупать живую ель или сосну лучше за 3-5 дней до Нового года, рассказала РИА Новости руководитель консультационного центра "Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае" Галина Лаухина. "Приобретать и устанавливать натуральную живую ель или сосну оптимально за 3–5 дней до Нового года - в период с 26 по 28 декабря. В случае покупки пихты — за 5–7 дней до праздника", - сказала Лаухина. По ее словам, перед тем как занести дерево в квартиру, нужно дать ему адаптироваться к теплу, поместив на 2-3 часа в прохладное место, например, на балкон. "При установке постарайтесь разместить ее как можно дальше от любых источников тепла, тогда дерево не пересушится и сохранит нарядный вид до конца праздников", - добавила собеседница.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, общество , здоровье