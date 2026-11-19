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Гигиенист рассказала, когда лучше покупать живую ель или сосну
Гигиенист рассказала, когда лучше покупать живую ель или сосну - 19.11.2026, ПРАЙМ
Гигиенист рассказала, когда лучше покупать живую ель или сосну
Покупать живую ель или сосну лучше за 3-5 дней до Нового года, рассказала РИА Новости руководитель консультационного центра "Центра гигиены и эпидемиологии в... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T01:29+0300
2026-11-19T01:29+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 19 ноя - ПРАЙМ. Покупать живую ель или сосну лучше за 3-5 дней до Нового года, рассказала РИА Новости руководитель консультационного центра "Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае" Галина Лаухина.
"Приобретать и устанавливать натуральную живую ель или сосну оптимально за 3–5 дней до Нового года - в период с 26 по 28 декабря. В случае покупки пихты — за 5–7 дней до праздника", - сказала Лаухина.
По ее словам, перед тем как занести дерево в квартиру, нужно дать ему адаптироваться к теплу, поместив на 2-3 часа в прохладное место, например, на балкон.
"При установке постарайтесь разместить ее как можно дальше от любых источников тепла, тогда дерево не пересушится и сохранит нарядный вид до конца праздников", - добавила собеседница.
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бизнес, общество , здоровье
Бизнес, Общество , Здоровье
ВЛАДИВОСТОК, 19 ноя - ПРАЙМ. Покупать живую ель или сосну лучше за 3-5 дней до Нового года, рассказала РИА Новости руководитель консультационного центра "Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае" Галина Лаухина.
"Приобретать и устанавливать натуральную живую ель или сосну оптимально за 3–5 дней до Нового года - в период с 26 по 28 декабря. В случае покупки пихты — за 5–7 дней до праздника", - сказала Лаухина.
По ее словам, перед тем как занести дерево в квартиру, нужно дать ему адаптироваться к теплу, поместив на 2-3 часа в прохладное место, например, на балкон.
"При установке постарайтесь разместить ее как можно дальше от любых источников тепла, тогда дерево не пересушится и сохранит нарядный вид до конца праздников", - добавила собеседница.