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Глава ФГК призвал развивать международные транспортные коридоры

Глава ФГК призвал развивать международные транспортные коридоры - 19.11.2026, ПРАЙМ

Глава ФГК призвал развивать международные транспортные коридоры

Развитие международных транспортных коридоров необходимо на фоне изменений логистики и трансформации грузопотоков, сообщил журналистам гендиректор "Федеральной... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T12:56+0300

2026-11-19T12:56+0300

2026-11-19T12:56+0300

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Развитие международных транспортных коридоров необходимо на фоне изменений логистики и трансформации грузопотоков, сообщил журналистам гендиректор "Федеральной грузовой компании" ("дочка" РЖД) Дмитрий Мурев. "В первую очередь, необходимо развивать международные транспортные коридоры и обеспечивать клиенту сервис "под ключ", а это невозможно без эффективного взаимодействия многих сторон", - ответил Мурев на вопрос о новых решениях логистических компаний на фоне изменений логистики. По его словам, в ФГК видят необходимость создания единой платформы, которая объединила бы всех участников перевозок, в том числе железнодорожных администраций, владельцев подвижного состава, терминалов и таможенных органов. "(Платформа - ред.) будет вырабатывать общую технологию перевозок, управлять обезличенным парком и унифицировать услуги. Такая платформа может стать тем фундаментом, на котором будет строиться и дальнейшее развитие МТК, и повышение качества комплексных услуг для клиента", - пояснил Мурев. Как сообщал на площадке Восточного экономического форума в сентябре замминистра транспорта России Борис Ташимов, Минтранс продолжает введение отраслевых стандартов на российском логистическом рынке и видит существенный потенциал в его платформатизации.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, ржд