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Глава ФГК призвал развивать международные транспортные коридоры
Глава ФГК призвал развивать международные транспортные коридоры - 19.11.2026, ПРАЙМ
Глава ФГК призвал развивать международные транспортные коридоры
Развитие международных транспортных коридоров необходимо на фоне изменений логистики и трансформации грузопотоков, сообщил журналистам гендиректор "Федеральной... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T12:56+0300
2026-11-19T12:56+0300
2026-11-19T12:56+0300
бизнес
россия
ржд
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Развитие международных транспортных коридоров необходимо на фоне изменений логистики и трансформации грузопотоков, сообщил журналистам гендиректор "Федеральной грузовой компании" ("дочка" РЖД) Дмитрий Мурев.
"В первую очередь, необходимо развивать международные транспортные коридоры и обеспечивать клиенту сервис "под ключ", а это невозможно без эффективного взаимодействия многих сторон", - ответил Мурев на вопрос о новых решениях логистических компаний на фоне изменений логистики.
По его словам, в ФГК видят необходимость создания единой платформы, которая объединила бы всех участников перевозок, в том числе железнодорожных администраций, владельцев подвижного состава, терминалов и таможенных органов.
"(Платформа - ред.) будет вырабатывать общую технологию перевозок, управлять обезличенным парком и унифицировать услуги. Такая платформа может стать тем фундаментом, на котором будет строиться и дальнейшее развитие МТК, и повышение качества комплексных услуг для клиента", - пояснил Мурев.
Как сообщал на площадке Восточного экономического форума в сентябре замминистра транспорта России Борис Ташимов, Минтранс продолжает введение отраслевых стандартов на российском логистическом рынке и видит существенный потенциал в его платформатизации.
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бизнес, россия, ржд
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Развитие международных транспортных коридоров необходимо на фоне изменений логистики и трансформации грузопотоков, сообщил журналистам гендиректор "Федеральной грузовой компании" ("дочка" РЖД) Дмитрий Мурев.
"В первую очередь, необходимо развивать международные транспортные коридоры и обеспечивать клиенту сервис "под ключ", а это невозможно без эффективного взаимодействия многих сторон", - ответил Мурев на вопрос о новых решениях логистических компаний на фоне изменений логистики.
По его словам, в ФГК видят необходимость создания единой платформы, которая объединила бы всех участников перевозок, в том числе железнодорожных администраций, владельцев подвижного состава, терминалов и таможенных органов.
"(Платформа - ред.) будет вырабатывать общую технологию перевозок, управлять обезличенным парком и унифицировать услуги. Такая платформа может стать тем фундаментом, на котором будет строиться и дальнейшее развитие МТК, и повышение качества комплексных услуг для клиента", - пояснил Мурев.
Как сообщал на площадке Восточного экономического форума в сентябре замминистра транспорта России Борис Ташимов, Минтранс продолжает введение отраслевых стандартов на российском логистическом рынке и видит существенный потенциал в его платформатизации.