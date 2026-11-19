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Глава "Аэрофлота" рассказал о переходе на биотопливо
Глава "Аэрофлота" рассказал о переходе на биотопливо - 19.11.2026, ПРАЙМ
Глава "Аэрофлота" рассказал о переходе на биотопливо
Переход на биотопливо не потребует изменения конструкции авиадвигателей, но для этого нужно пройти испытания и сертификацию, рассказал глава "Аэрофлота" Сергей... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T14:39+0300
2026-11-19T14:39+0300
2026-11-19T14:39+0300
михаил мишустин
аэрофлот
газпром
газпром нефть
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Переход на биотопливо не потребует изменения конструкции авиадвигателей, но для этого нужно пройти испытания и сертификацию, рассказал глава "Аэрофлота" Сергей Александровский.
"Первый проект – это про биотопливо… Безусловно, предстоят и стендовые испытания, и процедуры сертификации, но при этом не требуется изменение конструкции двигателя, то есть применяется текущая конструкция двигателя", - сказал Александровский премьер-министру РФ Михаилу Мишустину в ходе осмотра выставки "Транспорт России".
Генеральный директор "Аэрофлота" отметил, что в 2027 году в силу вступают новые международные требования по снижению углеродного следа при авиаперевозках. "Аэрофлот" начал подготовку к изменениям и реализует проект по биотопливу с компанией "Газпром нефть".
"По оценкам специалистов, применение биотоплива позволяет снизить углеродный след до 80%. Безусловно, в текущих условиях биотопливо отличается более высокой стоимостью, но при этом уже современные технологии говорят о том, что будет тренд на снижение", - подчеркнул Александровский.
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михаил мишустин, аэрофлот, газпром, газпром нефть
Михаил Мишустин, Аэрофлот, Газпром, Газпром нефть
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Переход на биотопливо не потребует изменения конструкции авиадвигателей, но для этого нужно пройти испытания и сертификацию, рассказал глава "Аэрофлота" Сергей Александровский.
"Первый проект – это про биотопливо… Безусловно, предстоят и стендовые испытания, и процедуры сертификации, но при этом не требуется изменение конструкции двигателя, то есть применяется текущая конструкция двигателя", - сказал Александровский премьер-министру РФ Михаилу Мишустину в ходе осмотра выставки "Транспорт России".
Генеральный директор "Аэрофлота" отметил, что в 2027 году в силу вступают новые международные требования по снижению углеродного следа при авиаперевозках. "Аэрофлот" начал подготовку к изменениям и реализует проект по биотопливу с компанией "Газпром нефть".
"По оценкам специалистов, применение биотоплива позволяет снизить углеродный след до 80%. Безусловно, в текущих условиях биотопливо отличается более высокой стоимостью, но при этом уже современные технологии говорят о том, что будет тренд на снижение", - подчеркнул Александровский.