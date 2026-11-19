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Глава "Аэрофлота" рассказал о переходе на биотопливо

Глава "Аэрофлота" рассказал о переходе на биотопливо - 19.11.2026, ПРАЙМ

Глава "Аэрофлота" рассказал о переходе на биотопливо

Переход на биотопливо не потребует изменения конструкции авиадвигателей, но для этого нужно пройти испытания и сертификацию, рассказал глава "Аэрофлота" Сергей... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T14:39+0300

2026-11-19T14:39+0300

2026-11-19T14:39+0300

михаил мишустин

аэрофлот

газпром

газпром нефть

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Переход на биотопливо не потребует изменения конструкции авиадвигателей, но для этого нужно пройти испытания и сертификацию, рассказал глава "Аэрофлота" Сергей Александровский. "Первый проект – это про биотопливо… Безусловно, предстоят и стендовые испытания, и процедуры сертификации, но при этом не требуется изменение конструкции двигателя, то есть применяется текущая конструкция двигателя", - сказал Александровский премьер-министру РФ Михаилу Мишустину в ходе осмотра выставки "Транспорт России". Генеральный директор "Аэрофлота" отметил, что в 2027 году в силу вступают новые международные требования по снижению углеродного следа при авиаперевозках. "Аэрофлот" начал подготовку к изменениям и реализует проект по биотопливу с компанией "Газпром нефть". "По оценкам специалистов, применение биотоплива позволяет снизить углеродный след до 80%. Безусловно, в текущих условиях биотопливо отличается более высокой стоимостью, но при этом уже современные технологии говорят о том, что будет тренд на снижение", - подчеркнул Александровский.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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михаил мишустин, аэрофлот, газпром, газпром нефть