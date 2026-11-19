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Госдума рассмотрит во втором чтении проект бюджета на 2027-2029 годы

Госдума рассмотрит во втором чтении проект бюджета на 2027-2029 годы - 19.11.2026, ПРАЙМ

Госдума рассмотрит во втором чтении проект бюджета на 2027-2029 годы

Госдума в четверг рассмотрит во втором чтении проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T00:17+0300

2026-11-19T00:17+0300

2026-11-19T00:17+0300

финансы

госдума

социальный фонд

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Госдума в четверг рассмотрит во втором чтении проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. Расходы бюджета в 2027 году планируются на уровне 48,8 триллиона рублей, доходы - 43,3 триллиона. На 2028 и 2029 годы расходы запланированы в 50,9 триллиона и 53,9 триллиона рублей, доходы - 45,8 триллиона и 48,6 триллиона соответственно. В результате дефицит бюджета в 2027 году ожидается на уровне 2,2% ВВП, а в следующие два года он сократится до 1,9% ВВП. Ключевыми приоритетами бюджета будут выполнение социальных обязательств, помощь участникам специальной военной операции и их близким, обеспечение потребностей обороны и безопасности государства, а также достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства и развитие инфраструктуры. Кроме того, предусматривается перенос с 2027-2029 годов на 2031-2033 годы соответственно погашения одной трети задолженности регионов перед РФ по бюджетным кредитам, которая сложилась по состоянию на 1 марта 2024 года. При подготовке ко второму чтению комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправки правительства и депутатов о перераспределении более 9 триллионов рублей между различными направлениями. Эти корректировки направлены в первую очередь на обеспечение обороны и безопасности страны, в том числе на проведение специальной военной операции, а также реализацию отдельных национальных проектов и госпрограмм. "Подготовлен взвешенный и реалистичный проект бюджета. В условиях высокой нагрузки на государственные финансы проделана серьезная работа: предусмотрено финансирование ключевых задач обороны и безопасности, социальных обязательств и развития экономики", - заявил РИА Новости член бюджетного комитета Сергей Чижов. При этом сдержанный подход к оценке доходов, предложенный правительством РФ и поддержанный комитетом, снижает риски для исполнения бюджета, считает он. Кроме того, во втором чтении будут рассмотрены проекты бюджетов Федерального фонда обязательного медицинского страхования и Социального фонда России на 2027-2029 годы и другие входящие в бюджетный пакет законопроекты.

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финансы, госдума, социальный фонд