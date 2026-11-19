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В Госдуме рассказали, как получить земельный участок бесплатно
В Госдуме рассказали, как получить земельный участок бесплатно - 19.11.2026, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали, как получить земельный участок бесплатно
Россияне могут получить земельный участок бесплатно по федеральным программам на Дальнем Востоке и в Арктике, в рамках мер поддержки для льготных категорий... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T07:22+0300
2026-11-19T07:22+0300
2026-11-19T07:22+0300
россия
общество
дальний восток
арктика
карелия
госдума
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Россияне могут получить земельный участок бесплатно по федеральным программам на Дальнем Востоке и в Арктике, в рамках мер поддержки для льготных категорий граждан или как участники жилищно-строительных кооперативов с господдержкой, рассказала РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Екатерина Стенякина.
"Дальневосточный гектар" - пожалуй, самая известная программа. Любой гражданин России может получить до одного гектара земли в безвозмездное пользование на пять лет - под жилье, сельское хозяйство или бизнес. А потом участок можно оформить в собственность или взять в аренду на 49 лет", - сказала Стенякина.
Она напомнила, что с 2021 года программа действует не только на Дальнем Востоке, но и в Арктике под названием "Арктический гектар" - по тем же правилам. Она охватывает Карелию, Коми, Архангельскую и Мурманскую области, Красноярский край, ЯНАО и НАО.
Депутат отметила, что подать заявление на участие в этих программах можно через "Госуслуги" или онлайн-платформу "НаДальнийВосток.рф", его рассматривают в среднем в течение месяца.
Стенякина добавила, что по федеральному закону землю могут получить и другие категории граждан - многодетные семьи, Герои России, Герои Советского Союза, полные кавалеры ордена Славы, ветераны боевых действий, инвалиды, семьи с детьми-инвалидами и участники СВО, однако условия для них каждый регион определяет сам.
"Есть еще один важный механизм - жилищно-строительные кооперативы с господдержкой. Государство передает им землю бесплатно, а вступить в такой кооператив могут многодетные семьи, молодые ученые, врачи, учителя, госслужащие, военнослужащие, сотрудники ОВД, участники СВО и другие специалисты. На строительство дома дается от 3 до 5 лет", - подчеркнула она.
Парламентарий уточнила, что желающим получить участок земли нужно сначала определить подходящую программу, а затем собрать необходимые документы и подать заявление в местной администрации, региональном департаменте имущества, через МФЦ или онлайн-сервисы.
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россия, общество , дальний восток, арктика, карелия, госдума
РОССИЯ, Общество , Дальний Восток, АРКТИКА, Карелия, Госдума
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Россияне могут получить земельный участок бесплатно по федеральным программам на Дальнем Востоке и в Арктике, в рамках мер поддержки для льготных категорий граждан или как участники жилищно-строительных кооперативов с господдержкой, рассказала РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Екатерина Стенякина.
"Дальневосточный гектар" - пожалуй, самая известная программа. Любой гражданин России может получить до одного гектара земли в безвозмездное пользование на пять лет - под жилье, сельское хозяйство или бизнес. А потом участок можно оформить в собственность или взять в аренду на 49 лет", - сказала Стенякина.
Она напомнила, что с 2021 года программа действует не только на Дальнем Востоке, но и в Арктике под названием "Арктический гектар" - по тем же правилам. Она охватывает Карелию, Коми, Архангельскую и Мурманскую области, Красноярский край, ЯНАО и НАО.
Депутат отметила, что подать заявление на участие в этих программах можно через "Госуслуги" или онлайн-платформу "НаДальнийВосток.рф", его рассматривают в среднем в течение месяца.
Стенякина добавила, что по федеральному закону землю могут получить и другие категории граждан - многодетные семьи, Герои России, Герои Советского Союза, полные кавалеры ордена Славы, ветераны боевых действий, инвалиды, семьи с детьми-инвалидами и участники СВО, однако условия для них каждый регион определяет сам.
"Есть еще один важный механизм - жилищно-строительные кооперативы с господдержкой. Государство передает им землю бесплатно, а вступить в такой кооператив могут многодетные семьи, молодые ученые, врачи, учителя, госслужащие, военнослужащие, сотрудники ОВД, участники СВО и другие специалисты. На строительство дома дается от 3 до 5 лет", - подчеркнула она.
Парламентарий уточнила, что желающим получить участок земли нужно сначала определить подходящую программу, а затем собрать необходимые документы и подать заявление в местной администрации, региональном департаменте имущества, через МФЦ или онлайн-сервисы.