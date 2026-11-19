https://1prime.ru/20261119/gosduma-875358715.html

В Госдуме рассказали, как получить земельный участок бесплатно

В Госдуме рассказали, как получить земельный участок бесплатно - 19.11.2026, ПРАЙМ

В Госдуме рассказали, как получить земельный участок бесплатно

Россияне могут получить земельный участок бесплатно по федеральным программам на Дальнем Востоке и в Арктике, в рамках мер поддержки для льготных категорий... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T07:22+0300

2026-11-19T07:22+0300

2026-11-19T07:22+0300

россия

общество

дальний восток

арктика

карелия

госдума

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Россияне могут получить земельный участок бесплатно по федеральным программам на Дальнем Востоке и в Арктике, в рамках мер поддержки для льготных категорий граждан или как участники жилищно-строительных кооперативов с господдержкой, рассказала РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Екатерина Стенякина. "Дальневосточный гектар" - пожалуй, самая известная программа. Любой гражданин России может получить до одного гектара земли в безвозмездное пользование на пять лет - под жилье, сельское хозяйство или бизнес. А потом участок можно оформить в собственность или взять в аренду на 49 лет", - сказала Стенякина. Она напомнила, что с 2021 года программа действует не только на Дальнем Востоке, но и в Арктике под названием "Арктический гектар" - по тем же правилам. Она охватывает Карелию, Коми, Архангельскую и Мурманскую области, Красноярский край, ЯНАО и НАО. Депутат отметила, что подать заявление на участие в этих программах можно через "Госуслуги" или онлайн-платформу "НаДальнийВосток.рф", его рассматривают в среднем в течение месяца. Стенякина добавила, что по федеральному закону землю могут получить и другие категории граждан - многодетные семьи, Герои России, Герои Советского Союза, полные кавалеры ордена Славы, ветераны боевых действий, инвалиды, семьи с детьми-инвалидами и участники СВО, однако условия для них каждый регион определяет сам. "Есть еще один важный механизм - жилищно-строительные кооперативы с господдержкой. Государство передает им землю бесплатно, а вступить в такой кооператив могут многодетные семьи, молодые ученые, врачи, учителя, госслужащие, военнослужащие, сотрудники ОВД, участники СВО и другие специалисты. На строительство дома дается от 3 до 5 лет", - подчеркнула она. Парламентарий уточнила, что желающим получить участок земли нужно сначала определить подходящую программу, а затем собрать необходимые документы и подать заявление в местной администрации, региональном департаменте имущества, через МФЦ или онлайн-сервисы.

дальний восток

арктика

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, общество , дальний восток, арктика, карелия, госдума