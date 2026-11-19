https://1prime.ru/20261119/gosduma-875373006.html

В Госдуме предложили разрешить ЦБ направлять своих представителей за рубеж

В Госдуме предложили разрешить ЦБ направлять своих представителей за рубеж - 19.11.2026, ПРАЙМ

В Госдуме предложили разрешить ЦБ направлять своих представителей за рубеж

Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил ко второму чтению законопроект, который позволит Банку России направлять своих представителей в российские... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T13:17+0300

2026-11-19T13:17+0300

2026-11-19T13:17+0300

финансы

россия

анатолий аксаков

банк россии

госдума

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875373006.jpg?1795083469

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил ко второму чтению законопроект, который позволит Банку России направлять своих представителей в российские загранучреждения без необходимости открывать собственный офис, что будет способствовать расширению его международного сотрудничества, следует из комментария главы комитета Анатолия Аксакова. "Банк России сможет расширить международное сотрудничество... Специалисты регулятора смогут работать в составе российских посольств, консульств, торгпредств и представительств России при международных организациях", - пояснил в своем Telegram-канале Аксаков. Причем представителей ЦБ не будут включать в штат этих учреждений, а расходы на их содержание возьмет на себя Банк России, отметил он. При этом порядок направления таких представителей установит президент РФ. Депутат напомнил, что Банк России по закону может открывать свои представительства за рубежом. "Поправки дадут возможность регулятору направлять своих сотрудников в другие российские госучреждения. Это даст Банку России дополнительный инструмент для взаимодействия с зарубежными коллегами", - отметил Аксаков. В комитете по финансовому рынку РИА Новости сообщили, что на рассмотрение Госдумы законопроект планируется вынести 24 ноября.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, анатолий аксаков, банк россии, госдума