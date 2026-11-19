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Госдума приняла во II чтении проект бюджета Соцфонда на 2027-2029 годы

Госдума приняла во II чтении проект бюджета Соцфонда на 2027-2029 годы - 19.11.2026, ПРАЙМ

Госдума приняла во II чтении проект бюджета Соцфонда на 2027-2029 годы

Госдума приняла во втором чтении проект бюджета Фонда пенсионного и социального страхования (Соцфонда) России на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T14:49+0300

2026-11-19T14:49+0300

2026-11-19T14:49+0300

финансы

россия

госдума

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении проект бюджета Фонда пенсионного и социального страхования (Соцфонда) России на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. Третье чтение запланировано на 24 ноября. Бюджет фонда по доходам сформирован на 2027 год в сумме 19,914 триллиона рублей, на 2028 год - 21,214 триллиона, на 2029 год - 22,518 триллиона; по расходам - 19,883 триллиона, 20,917 триллиона и 22,162 триллиона рублей соответственно. Таким образом, бюджет Соцфонда на все три года спланирован с профицитом, который в 2027 году составит порядка 31 миллиарда рублей, в 2028 году вырастет до 297 миллиардов, а в 2029 году - до 356 миллиардов рублей. Страховые пенсии в 2027 году будут повышаться дважды: с 1 февраля на 6,8% (по уровню инфляции за 2026 год), а с 1 апреля страховая часть пенсии дополнительно будет увеличена на 3,3%. Средний размер пенсии по старости на конец 2027 года составит около 29 904 рублей, страховой пенсии – 28 849 рублей, социальной пенсии – 17 586 рублей. В 2027 году увеличатся и максимальные суммы пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также ежемесячного пособия по уходу за ребенком. В целом в 2027 году на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию по временной нетрудоспособности и в связи с материнством из средств Соцфонда планируется направить 1,6 триллиона рублей.

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финансы, россия, госдума