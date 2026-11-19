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Госдума приняла во II чтении проект о составлении проектов бюджетов на год

Госдума приняла во II чтении проект о составлении проектов бюджетов на год - 19.11.2026, ПРАЙМ

Госдума приняла во II чтении проект о составлении проектов бюджетов на год

Госдума приняла во втором чтении законопроект, допускающий составление проектов федерального и других бюджетов на один год вместо трех лет в случае... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T14:55+0300

2026-11-19T14:55+0300

2026-11-19T14:55+0300

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, допускающий составление проектов федерального и других бюджетов на один год вместо трех лет в случае возникновения угроз безопасности России и устойчивости ее экономики. Третье чтение запланировано на 24 ноября. Документ входит в бюджетный пакет. Он вносит в Бюджетный кодекс изменения, позволяющие составлять и утверждать проекты федерального бюджета, региональных и местных бюджетов, а также бюджетов государственных внебюджетных фондов, в том числе территориальных, не на три года, как сейчас, а на один год. Это будет возможно в случае принятия президентом России решения о наступлении обстоятельств, обусловленных возникновением угроз безопасности РФ и (или) устойчивому функционированию ее экономики. Правительство РФ будет утверждать общие требования к порядку разработки и утверждения, к составу и содержанию бюджетных прогнозов регионов и муниципалитетов. Это позволит унифицировать подходы к формированию системы долгосрочного бюджетного планирования в регионах. А Федеральное казначейство будет вести единый электронный реестр должников федерального бюджета по неналоговым доходам в порядке, установленном Минфином РФ. Законопроект также предусматривает перераспределение с 2028 года отдельных налоговых и неналоговых доходов между местными и региональными бюджетами. Базовая цена нефти Urals, доходы от превышения которой будут направляться в ФНБ, снижается в 2027-2030 годах до 50 долларов за баррель. В 2026 году она составляет 59 долларов. Согласно пояснительной записке, это делается для обеспечения устойчивости бюджетной системы РФ, снижения уязвимости федерального бюджета к внешним рискам, формирования ликвидных активов ФНБ на безопасном уровне и обеспечения исполнения всех принимаемых обязательств. Законопроект содержит и нормы, обеспечивающие перевод правил предоставления бюджетных субсидий регионам в электронный вид и утверждение их в системе "Электронный бюджет". Цифровизация этих правил позволит снизить нагрузку на их разработчиков и заинтересованные госорганы, а также упростит порядок внесения в них изменений. В рамках второго чтения Госдума поддержала ряд поправок к законопроекту, направленных на сохранение действующего порядка формирования бюджетных ассигнований для фонда "Круг добра" и совершенствование механизмов бюджетного администрирования. Кроме того, устанавливаются правовые основания для определения кабмином РФ специального режима лицевых счетов, которые будут открываться в территориальных органах Казначейства для обслуживания средств, получаемых и расходуемых Российским спортивным фондом и общероссийскими спортивными федерациями, профессиональными лигами за счет целевых отчислений от азартных игр.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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