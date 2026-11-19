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Госдума приняла во втором чтении законопроект об увеличении МРОТ
Госдума приняла во втором чтении законопроект об увеличении МРОТ - 19.11.2026, ПРАЙМ
Госдума приняла во втором чтении законопроект об увеличении МРОТ
Госдума приняла во втором чтении законопроект, который устанавливает с 1 января 2027 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в размере 28 935 рублей в... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T15:17+0300
2026-11-19T15:17+0300
2026-11-19T15:17+0300
финансы
госдума
фнс россии
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который устанавливает с 1 января 2027 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в размере 28 935 рублей в месяц.
Документ входит в бюджетный пакет. В текущем году МРОТ составляет 27 093 рубля в месяц. Законопроект увеличивает его со следующего года на 6,8%.
При этом на 2027-2029 годы приостанавливается действие норм об исчислении МРОТ исходя из величины медианной заработной платы. В этот период МРОТ будет устанавливаться исходя из прогнозируемых темпов роста среднемесячной начисленной зарплаты работников организаций.
Этот механизм позволит учитывать более актуальные и комплексные прогнозы, а не только статистическую медианную заработную плату, следует из заключения комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Помимо этого, с 1 января 2027 года администрирование страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний передается Федеральной налоговой службе.
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финансы, госдума, фнс россии
Финансы, Госдума, ФНС России
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который устанавливает с 1 января 2027 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в размере 28 935 рублей в месяц.
Документ входит в бюджетный пакет. В текущем году МРОТ составляет 27 093 рубля в месяц. Законопроект увеличивает его со следующего года на 6,8%.
При этом на 2027-2029 годы приостанавливается действие норм об исчислении МРОТ исходя из величины медианной заработной платы. В этот период МРОТ будет устанавливаться исходя из прогнозируемых темпов роста среднемесячной начисленной зарплаты работников организаций.
Этот механизм позволит учитывать более актуальные и комплексные прогнозы, а не только статистическую медианную заработную плату, следует из заключения комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Помимо этого, с 1 января 2027 года администрирование страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний передается Федеральной налоговой службе.