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Госдума приняла во втором чтении законопроект об увеличении МРОТ

Госдума приняла во втором чтении законопроект об увеличении МРОТ - 19.11.2026, ПРАЙМ

Госдума приняла во втором чтении законопроект об увеличении МРОТ

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который устанавливает с 1 января 2027 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в размере 28 935 рублей в... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T15:17+0300

2026-11-19T15:17+0300

2026-11-19T15:17+0300

финансы

госдума

фнс россии

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который устанавливает с 1 января 2027 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в размере 28 935 рублей в месяц. Документ входит в бюджетный пакет. В текущем году МРОТ составляет 27 093 рубля в месяц. Законопроект увеличивает его со следующего года на 6,8%. При этом на 2027-2029 годы приостанавливается действие норм об исчислении МРОТ исходя из величины медианной заработной платы. В этот период МРОТ будет устанавливаться исходя из прогнозируемых темпов роста среднемесячной начисленной зарплаты работников организаций. Этот механизм позволит учитывать более актуальные и комплексные прогнозы, а не только статистическую медианную заработную плату, следует из заключения комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Помимо этого, с 1 января 2027 года администрирование страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний передается Федеральной налоговой службе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, госдума, фнс россии