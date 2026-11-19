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Госдума приняла во втором чтении законопроект об обелении экономики

Госдума приняла во втором чтении законопроект об обелении экономики - 19.11.2026, ПРАЙМ

Госдума приняла во втором чтении законопроект об обелении экономики

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который в том числе направлен на обеление экономики. | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T15:20+0300

2026-11-19T15:20+0300

2026-11-19T15:20+0300

финансы

фнс россии

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который в том числе направлен на обеление экономики. Соответствующие поправки Госдума поддержала в ходе второго чтения законопроекта об особенностях исполнения федерального бюджета в 2027 году. Поправками, в частности, вводится реестр систематических нарушителей законодательства о применении контрольно-кассовой техники (ККТ) в сфере интернет-торговли. Вести его будет Федеральная налоговая служба (ФНС). После попадания в реестр нарушителям будет запрещено размещать в интернете информацию о дистанционной продаже товаров, работ, услуг, а их сайты будут блокировать. Одновременно внедряется институт организаторов массовой торговли. К ним отнесены юрлица или ИП либо их группы, предоставляющие в объектах общей площадью не менее 3 тысяч квадратных метров торговые точки в аренду, субаренду, доверительное управление, безвозмездное пользование или на ином законном основании не менее чем 10 лицам для продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг. При этом на организаторов массовой торговли возлагается обязанность вести мониторинг соблюдения правил применения ККТ лицами, которым они предоставили торговые точки на соответствующих площадках. Организаторам запрещается допускать на свои площадки лиц, которые обязаны ее применять, но не имеют зарегистрированной ККТ, или включены в реестр нарушителей. ФНС будет передавать в Банк России сведения о счетах, категориях доходов граждан и организаций без признаков реальной деятельности. А ЦБ в свою очередь будет передавать Федеральному казначейству, ФНС и Федеральной таможенной службе сведения о компаниях и ИП с высоким риском подозрительных операций. Также в законодательство вносятся изменения, касающиеся обмена данными о безналичных расчетах между банками и ФНС. Кроме того, вводится обязательное установление ИНН при открытии физлицам счетов и выдаче электронных средств платежа. При этом банки должны будут до 1 января 2028 года проверить наличие ИНН у своих клиентов-физлиц.

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финансы, фнс россии, фнс, госдума