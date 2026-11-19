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Госдума приняла во II чтении комплексные изменения в Налоговый кодекс
Госдума приняла во II чтении комплексные изменения в Налоговый кодекс - 19.11.2026, ПРАЙМ
Госдума приняла во II чтении комплексные изменения в Налоговый кодекс
Госдума приняла во втором чтении комплексные изменения в Налоговый кодекс, направленные на повышение устойчивости бюджетной системы РФ и учтенные при... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T15:54+0300
2026-11-19T15:54+0300
2026-11-19T15:54+0300
финансы
госдума
росгвардия
фсб
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении комплексные изменения в Налоговый кодекс, направленные на повышение устойчивости бюджетной системы РФ и учтенные при формировании проекта федерального бюджета на 2027-2029 годы.
Документ входит в бюджетный пакет. Он, в частности, предоставляет физлицам право на социальный налоговый вычет по расходам на приобретение медицинских изделий, необходимых для проведения операций. Граждане также будут платить НДФЛ не с каждого выигрыша в азартных играх, а с общей суммы выигрышей за год за вычетом суммы проигранных ставок.
Кроме того, повышаются штрафы за налоговые нарушения и размеры некоторых госпошлин, расширяется периметр налогового мониторинга. Для российских организаций до 2030 года продлевается возможность отложить уплату налога с прибыли контролируемых ими иностранных компаний, у которых из-за санкций нет возможности распределять дивиденды.
А налоговые льготы, которые действуют для IT-организаций, распространяются на сервисы, предоставляющие доступ по подписке к электронным и аудиокнигам.
В отношении закрытых и интервальных ПИФов, паи которых предназначены для квалифицированных инвесторов, вводится налог на прибыль в размере 15% в отношении дивидендов, процентов, роялти и арендных платежей. При этом в рамках второго чтения было уточнено, что обязанности налогоплательщика будут исполнять управляющие компании таких фондов. А в случае распределения в течение года между пайщиками не менее 90% полученного дохода налог взиматься не будет.
Ставка налога на прибыль с дивидендов, уплачиваемых на счета "С" в пользу нерезидентов из недружественных стран, повышается до 35%.
Для личных фондов, у которых более 90% доходов являются пассивными, ставка налога на прибыль увеличивается с 15% до 22%. Также личные фонды с 2027 года не смогут применять упрощенную систему налогообложения (УСН).
Одновременно определяется перечень видов экономической деятельности, в отношении которых регионы вправе устанавливать пониженные ставки по УСН. Помимо этого, у сельхозпроизводителей, которые не выполнят требования закона в части доли выручки от реализации сельхозпродукции (70%) в 2026-2028 годах, сохраняется право применять единый сельхозналог.
Помимо этого, затраты организаций на защиту от атак беспилотников при расчете налога на прибыль будут учитываться в их расходах. А безвозмездная передача Росгвардии, Минобороны, ФСБ и МЧС России имущественных прав, товаров (выполнение работ, оказание услуг) для защиты от беспилотников не будет облагаться НДС.
Этот налог не нужно будет уплачивать и при передаче питания гражданам, находящимся в подвалах и защитных сооружениях из-за атак БПЛА. В рамках второго чтения также были уточнены вопросы учета расходов на защиту от атак беспилотников в целях освобождения от НДФЛ и страховых взносов при получении гражданами в подобных случаях бесплатного питания и средств индивидуальной защиты.
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финансы, госдума, росгвардия, фсб
Финансы, Госдума, Росгвардия, ФСБ
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении комплексные изменения в Налоговый кодекс, направленные на повышение устойчивости бюджетной системы РФ и учтенные при формировании проекта федерального бюджета на 2027-2029 годы.
Документ входит в бюджетный пакет. Он, в частности, предоставляет физлицам право на социальный налоговый вычет по расходам на приобретение медицинских изделий, необходимых для проведения операций. Граждане также будут платить НДФЛ не с каждого выигрыша в азартных играх, а с общей суммы выигрышей за год за вычетом суммы проигранных ставок.
Кроме того, повышаются штрафы за налоговые нарушения и размеры некоторых госпошлин, расширяется периметр налогового мониторинга. Для российских организаций до 2030 года продлевается возможность отложить уплату налога с прибыли контролируемых ими иностранных компаний, у которых из-за санкций нет возможности распределять дивиденды.
А налоговые льготы, которые действуют для IT-организаций, распространяются на сервисы, предоставляющие доступ по подписке к электронным и аудиокнигам.
В отношении закрытых и интервальных ПИФов, паи которых предназначены для квалифицированных инвесторов, вводится налог на прибыль в размере 15% в отношении дивидендов, процентов, роялти и арендных платежей. При этом в рамках второго чтения было уточнено, что обязанности налогоплательщика будут исполнять управляющие компании таких фондов. А в случае распределения в течение года между пайщиками не менее 90% полученного дохода налог взиматься не будет.
Ставка налога на прибыль с дивидендов, уплачиваемых на счета "С" в пользу нерезидентов из недружественных стран, повышается до 35%.
Для личных фондов, у которых более 90% доходов являются пассивными, ставка налога на прибыль увеличивается с 15% до 22%. Также личные фонды с 2027 года не смогут применять упрощенную систему налогообложения (УСН).
Одновременно определяется перечень видов экономической деятельности, в отношении которых регионы вправе устанавливать пониженные ставки по УСН. Помимо этого, у сельхозпроизводителей, которые не выполнят требования закона в части доли выручки от реализации сельхозпродукции (70%) в 2026-2028 годах, сохраняется право применять единый сельхозналог.
Помимо этого, затраты организаций на защиту от атак беспилотников при расчете налога на прибыль будут учитываться в их расходах. А безвозмездная передача Росгвардии, Минобороны, ФСБ и МЧС России имущественных прав, товаров (выполнение работ, оказание услуг) для защиты от беспилотников не будет облагаться НДС.
Этот налог не нужно будет уплачивать и при передаче питания гражданам, находящимся в подвалах и защитных сооружениях из-за атак БПЛА. В рамках второго чтения также были уточнены вопросы учета расходов на защиту от атак беспилотников в целях освобождения от НДФЛ и страховых взносов при получении гражданами в подобных случаях бесплатного питания и средств индивидуальной защиты.