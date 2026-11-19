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Госдума приняла во II чтении включение пассивных доходов в основную базу по НДФЛ

Госдума приняла во II чтении включение пассивных доходов в основную базу по НДФЛ - 19.11.2026, ПРАЙМ

Госдума приняла во II чтении включение пассивных доходов в основную базу по НДФЛ

Госдума приняла во втором чтении законопроект, предполагающий, в частности, включение пассивных доходов граждан в основную налоговую базу по НДФЛ. | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T15:54+0300

2026-11-19T15:54+0300

2026-11-19T15:56+0300

финансы

госдума

минфин

фнс россии

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, предполагающий, в частности, включение пассивных доходов граждан в основную налоговую базу по НДФЛ. Документ входит в бюджетный пакет и предусматривает ряд налоговых новаций, направленных на повышение устойчивости бюджетной системы РФ. Для пассивных доходов (дивиденды, проценты по вкладам, доходы по операциям с ценными бумагами и цифровыми правами, от продажи имущества и долей участия, по договорам страхования и дарения и т.д.) законопроектом предлагается применять ставки НДФЛ от 13% до 22% по общей прогрессивной шкале вместо нынешних ставок в 13-15%. Эта мера коснется не более 6% населения, или 4 миллионов граждан, пояснял ранее Минфин. При этом для денежного довольствия участников СВО и северных надбавок сохранятся ставки в 13% и 15%, а для вкладов граждан - необлагаемый порог в 1 миллион рублей. В рамках второго чтения Госдума поддержала ряд поправок к законопроекту, в том числе разрешающих банкам с 2027 года исчислять и удерживать с процентов по вкладам НДФЛ по ставке 13%, а затем и по прогрессивной шкале. ФНС будет доначислять в следующем году сумму налога в соответствии с прогрессивной ставкой.

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финансы, госдума, минфин, фнс россии