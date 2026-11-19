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Госдума приняла во втором чтении законопроект о налоге на сверхдоходы ГМК

Госдума приняла во втором чтении законопроект о налоге на сверхдоходы ГМК - 19.11.2026, ПРАЙМ

Госдума приняла во втором чтении законопроект о налоге на сверхдоходы ГМК

Госдума приняла во втором чтении законопроект о введении с 1 января 2027 года налога на сверхдоходы горно-металлургических компаний (ГМК). Третье чтение... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T16:13+0300

2026-11-19T16:13+0300

2026-11-19T16:13+0300

промышленность

лнр

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крым

алексей сазанов

госдума

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект о введении с 1 января 2027 года налога на сверхдоходы горно-металлургических компаний (ГМК). Третье чтение запланировано на 24 ноября. Документ входит в бюджетный пакет. Он вводит налог на доходы таких компаний, обусловленные благоприятной рыночной ситуацией (сверхдоходы). Объектом налогообложения станут сверхдоходы, определяемые исходя из прироста стоимости добытого полезного ископаемого (полезного компонента), возникающего вследствие превышения средней цены на него на мировом рынке за 2026-2028 годы над аналогичной ценой за 2025 год. Налог будет взиматься только при росте мировых цен не менее чем на 10% к уровню 2025 года. Для 2027 и 2028 годов средняя цена за 2025 год подлежит индексации на коэффициенты 1,1 и 1,21 соответственно. Налог на сверхдоходы распространится на железо, алюминий, медь, никель, кобальт, свинец, цинк, олово, сурьму, магний; горно-химическое неметаллическое сырье (апатит-нефелиновые, фосфоритовые и борные руды, калийные соли); горно-химическое сырье, содержащее металлы (апатит-штаффелитовые, апатит-магнетитовые, маложелезистые апатитовые руды). Кроме того, он вводится на многокомпонентные комплексные руды, которые содержат такие полезные компоненты, а также на полупродукты, содержащие в себе один или несколько драгоценных металлов (золото, серебро, платину, палладий, иридий, родий, рутений). Ставка налога на сверхдоходы составит 30%, а для золота - 20%. При этом сумма налога не должна превышать разницу между расчетной выручкой от реализации полезного ископаемого (полезного компонента), умноженной на коэффициент 0,15, и суммой НДПИ. Уплата нового налога в 2027-2029 годах предполагается не позднее 28 апреля соответствующего года. В рамках второго чтения Госдума поддержала поправки к законопроекту, которые уточняют порядок расчета сверхдохода с учетом потерь при добыче и извлечении полезных компонентов из руды. Кроме того, из-под действия налога на сверхдоходы были выведены марганец, хром, вольфрам и молибден. Это связано с тем, что эти полезные ископаемые практически не экспортируются и в основном используются при выполнении гособоронзаказа, пояснял заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов. Объект налогообложения не будет возникать, если сумма исчисленного НДПИ по соответствующему полезному ископаемому или полезному компоненту за 2025 год составляет менее 10 миллионов рублей, а также если их добыча ведется на участках недр, полностью или частично расположенных в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, Крыму или Севастополе.

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промышленность, лнр, херсонская область, крым, алексей сазанов, госдума