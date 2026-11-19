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Госдума и Совфед предложили пересмотреть налогообложение импортных деликатесов

Госдума и Совфед предложили пересмотреть налогообложение импортных деликатесов - 19.11.2026, ПРАЙМ

Госдума и Совфед предложили пересмотреть налогообложение импортных деликатесов

Госдума и Совет Федерации предложили правительству России пересмотреть налогообложение импортных деликатесов, чтобы льготные ставки не распространялись на... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T17:14+0300

2026-11-19T17:14+0300

2026-11-19T17:14+0300

бизнес

россия

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вячеслав володин

алексей сазанов

госдума

совет федерации

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Госдума и Совет Федерации предложили правительству России пересмотреть налогообложение импортных деликатесов, чтобы льготные ставки не распространялись на продукцию из недружественных стран, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Госдума в четверг рассматривает проекты федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. "Мы действительно предложили правительству с Валентиной Ивановной Матвиенко рассмотреть вопросы, связанные с поддержкой отечественного товаропроизводителя, связанного с, если хотите, это будет, наверное, более правильно, справедливым налогообложением... Было предложено решение в части повышенного налогообложения именно импортного продукта. Но при этом в целях развития отечественного и поддержки наших, российских товаропроизводителей, льготу сохранить для производителей деликатесов здесь, внутри страны", - сказал Володин в ходе пленарного заседания. По его словам, не могут быть устрицы детскими продуктами питания, которые облагаются по льготной ставке. "И надо отдать должное председателю правительства, он лично взял этот вопрос на контроль", - добавил председатель Госдумы. Володин спросил статс-секретаря - заместителя министра финансов Алексея Сазанова, как это решение будет реализовано, в том числе в части повышения ввозных таможенных пошлин для французских, итальянских и других товаров. "У них это значимый сегмент рынка. Мы должны так поступить и по справедливости, потому что не может этот товар, этот продукт облагаться как детский. И, конечно, зачем мы поддерживаем их? Поддерживая их экономику, мы поддерживаем финансирование с их стороны Украины. А это оборачивается, вы знаете, чем для нашей страны, для наших ребят. Поэтому без устриц прожить можно. Победа на СВО, вот главное. А французы пускай думают. Так же, как и другие страны", - подчеркнул он.

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бизнес, россия, украина, вячеслав володин, алексей сазанов, госдума, совет федерации