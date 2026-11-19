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Новый ГОСТ рекомендует подавать щучью икру в качестве холодной закуски
Новый ГОСТ рекомендует подавать щучью икру в качестве холодной закуски - 19.11.2026, ПРАЙМ
Новый ГОСТ рекомендует подавать щучью икру в качестве холодной закуски
Новый ГОСТ на русскую кухню рекомендует подавать щучью икру в качестве холодной закуски, следует из материалов Росстандарта, с которыми ознакомилось РИА... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T02:17+0300
2026-11-19T02:17+0300
2026-11-19T02:17+0300
бизнес
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Новый ГОСТ на русскую кухню рекомендует подавать щучью икру в качестве холодной закуски, следует из материалов Росстандарта, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Соленую и пастеризованную икру подают в качестве холодной закуски - с зеленым или репчатым луком - либо используют как ингредиент других блюд", - говорится в документе.
В то же время свежую или размороженную икру частиковых рыб стоит использовать для приготовления икряников, запеканок, пирогов и других кулинарных изделий.
В свою очередь под икрянкой подразумеваются блины или запеканка, приготовленные из свежей рыбьей икры, сбитой с яично-молочной смесью с добавлением пшеничной муки. Подают такое блюдо теплыми, со сметаной, мелконарезаным зеленым или сладким репчатым луком.
Аналогичные рекомендации распространяются и на другие виды икры частиковых рыб - судака, леща, язя, трески.
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бизнес
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Новый ГОСТ на русскую кухню рекомендует подавать щучью икру в качестве холодной закуски, следует из материалов Росстандарта, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Соленую и пастеризованную икру подают в качестве холодной закуски - с зеленым или репчатым луком - либо используют как ингредиент других блюд", - говорится в документе.
В то же время свежую или размороженную икру частиковых рыб стоит использовать для приготовления икряников, запеканок, пирогов и других кулинарных изделий.
В свою очередь под икрянкой подразумеваются блины или запеканка, приготовленные из свежей рыбьей икры, сбитой с яично-молочной смесью с добавлением пшеничной муки. Подают такое блюдо теплыми, со сметаной, мелконарезаным зеленым или сладким репчатым луком.
Аналогичные рекомендации распространяются и на другие виды икры частиковых рыб - судака, леща, язя, трески.