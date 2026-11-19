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Новый ГОСТ рекомендует подавать щучью икру в качестве холодной закуски

Новый ГОСТ рекомендует подавать щучью икру в качестве холодной закуски - 19.11.2026, ПРАЙМ

Новый ГОСТ рекомендует подавать щучью икру в качестве холодной закуски

Новый ГОСТ на русскую кухню рекомендует подавать щучью икру в качестве холодной закуски, следует из материалов Росстандарта, с которыми ознакомилось РИА... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T02:17+0300

2026-11-19T02:17+0300

2026-11-19T02:17+0300

бизнес

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Новый ГОСТ на русскую кухню рекомендует подавать щучью икру в качестве холодной закуски, следует из материалов Росстандарта, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Соленую и пастеризованную икру подают в качестве холодной закуски - с зеленым или репчатым луком - либо используют как ингредиент других блюд", - говорится в документе. В то же время свежую или размороженную икру частиковых рыб стоит использовать для приготовления икряников, запеканок, пирогов и других кулинарных изделий. В свою очередь под икрянкой подразумеваются блины или запеканка, приготовленные из свежей рыбьей икры, сбитой с яично-молочной смесью с добавлением пшеничной муки. Подают такое блюдо теплыми, со сметаной, мелконарезаным зеленым или сладким репчатым луком. Аналогичные рекомендации распространяются и на другие виды икры частиковых рыб - судака, леща, язя, трески.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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