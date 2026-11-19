https://1prime.ru/20261119/husnullin-875369753.html
Хуснуллин рассказал о создании скоростных автомобильных дорог в России
Хуснуллин рассказал о создании скоростных автомобильных дорог в России - 19.11.2026, ПРАЙМ
Хуснуллин рассказал о создании скоростных автомобильных дорог в России
За последние годы в России создано 3700 километров скоростных автомобильных дорог, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T12:31+0300
2026-11-19T12:31+0300
2026-11-19T12:31+0300
бизнес
россия
марат хуснуллин
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. За последние годы в России создано 3700 километров скоростных автомобильных дорог, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Мы в стране создали систему скоростных дорог. 3700 километров в стране за последние годы создано скоростных дорог", - сказал Хуснуллин в рамках XX Международного форума и выставки "Транспорт России" - 2026".
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бизнес, россия, марат хуснуллин
Бизнес, РОССИЯ, Марат Хуснуллин