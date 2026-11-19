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Хуснуллин оценил объем региональных дорожных фондов в России

Хуснуллин оценил объем региональных дорожных фондов в России - 19.11.2026, ПРАЙМ

Хуснуллин оценил объем региональных дорожных фондов в России

Объем региональных дорожных фондов в России достиг почти 3,5 триллиона рублей, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T13:17+0300

2026-11-19T13:17+0300

2026-11-19T13:17+0300

россия

бизнес

марат хуснуллин

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Объем региональных дорожных фондов в России достиг почти 3,5 триллиона рублей, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Хуснуллин в четверг принял участие в церемонии награждения субъектов-лидеров по реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" в части дорожной деятельности по итогам 2026 года в рамках XX Международного форума и выставки "Транспорт России". "У нас, коллеги, если прямо сказать, беспрецедентный объем дорожных фондов. У нас сегодня региональные дорожные фонды - это почти 3,5 триллиона (рублей - ред.). Это одна из самых больших программ капитального строительства и ремонта в стране", - сказал Хуснуллин в ходе награждения. В сентябре вице-премьер сообщал, что в России в 2026 году планируют ввести в эксплуатацию более 5800 километров отремонтированных дорог.

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россия, бизнес, марат хуснуллин