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План восстановления Крымского моста согласован, заявил Хуснуллин
План восстановления Крымского моста согласован, заявил Хуснуллин - 19.11.2026, ПРАЙМ
План восстановления Крымского моста согласован, заявил Хуснуллин
План восстановления Крымского моста полностью согласован, в ближайшие несколько дней он будет утвержден, средства на эти работы есть, заявил вице-премьер РФ... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T14:52+0300
2026-11-19T14:52+0300
2026-11-19T14:52+0300
бизнес
россия
марат хуснуллин
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. План восстановления Крымского моста полностью согласован, в ближайшие несколько дней он будет утвержден, средства на эти работы есть, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"План восстановления полностью согласован. Деньги на это есть. Профессиональная команда есть. Мы в ближайшие несколько дней этот план утвердим", - сказал Хуснуллин ИС "Вести".
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