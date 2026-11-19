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План восстановления Крымского моста согласован, заявил Хуснуллин

План восстановления Крымского моста согласован, заявил Хуснуллин - 19.11.2026, ПРАЙМ

План восстановления Крымского моста согласован, заявил Хуснуллин

План восстановления Крымского моста полностью согласован, в ближайшие несколько дней он будет утвержден, средства на эти работы есть, заявил вице-премьер РФ... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T14:52+0300

2026-11-19T14:52+0300

2026-11-19T14:52+0300

бизнес

россия

марат хуснуллин

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. План восстановления Крымского моста полностью согласован, в ближайшие несколько дней он будет утвержден, средства на эти работы есть, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "План восстановления полностью согласован. Деньги на это есть. Профессиональная команда есть. Мы в ближайшие несколько дней этот план утвердим", - сказал Хуснуллин ИС "Вести".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, марат хуснуллин