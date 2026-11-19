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Хуснуллин оценил состояние дорог в крупнейших агломерациях России

Хуснуллин оценил состояние дорог в крупнейших агломерациях России - 19.11.2026, ПРАЙМ

Хуснуллин оценил состояние дорог в крупнейших агломерациях России

На сегодняшний день восемьдесят пять процентов дорог в крупнейших агломерациях России приведены в нормативное состояние, заявил вице-премьер России Марат... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T15:20+0300

2026-11-19T15:20+0300

2026-11-19T15:20+0300

бизнес

россия

марат хуснуллин

владимир путин

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МОСКВА, 19 ноя- ПРАЙМ. На сегодняшний день восемьдесят пять процентов дорог в крупнейших агломерациях России приведены в нормативное состояние, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. "Сейчас 85% дорог в крупнейших агломерациях приведены в нормативное состояние, системно работаем на региональных и федеральных трассах, развиваем международные транспортные маршруты", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале. Президент России Владимир Путин в октябре 2025 года заявил, что не менее 85% федеральных трасс и дорог крупнейших городских агломераций в РФ должны быть приведены в нормативное состояние к 2030 году.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, марат хуснуллин, владимир путин