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Совкомбанк и Сбер запустят соревнование ИИ-агентов

Совкомбанк и Сбер запустят соревнование ИИ-агентов - 19.11.2026, ПРАЙМ

Совкомбанк и Сбер запустят соревнование ИИ-агентов

Совкомбанк заключил пари со Сбером: с 1 января стороны начнут соревнование по тому, какой ИИ-агент самостоятельно, без помощи человека, наторгует больше или... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T14:02+0300

2026-11-19T14:02+0300

2026-11-19T14:02+0300

финансы

банки

сергей хотимский

совкомбанк

науфор

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МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Совкомбанк заключил пари со Сбером: с 1 января стороны начнут соревнование по тому, какой ИИ-агент самостоятельно, без помощи человека, наторгует больше или меньше. Об этом на Уральской конференции НАУФОР сообщил первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.По его словам, в Совкомбанке ожидают, что автономизация агентов, способных торговать, станет большим трендом в следующем году. "Мы верим в то, что автономизация агентов, которые могут торговать, действительно будет в следующем году большим трендом. Инфраструктура уже готова", — сказал Хотимский.Хотимский также отметил, что привлекать граждан к таким экспериментам пока рановато — участникам стоит соревноваться "за свои, за маленькие деньги" и наблюдать, к чему это приведет.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, банки, сергей хотимский, совкомбанк, науфор