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Совкомбанк и Сбер запустят соревнование ИИ-агентов
Совкомбанк и Сбер запустят соревнование ИИ-агентов - 19.11.2026, ПРАЙМ
Совкомбанк и Сбер запустят соревнование ИИ-агентов
Совкомбанк заключил пари со Сбером: с 1 января стороны начнут соревнование по тому, какой ИИ-агент самостоятельно, без помощи человека, наторгует больше или... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T14:02+0300
2026-11-19T14:02+0300
2026-11-19T14:02+0300
финансы
банки
сергей хотимский
совкомбанк
науфор
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МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Совкомбанк заключил пари со Сбером: с 1 января стороны начнут соревнование по тому, какой ИИ-агент самостоятельно, без помощи человека, наторгует больше или меньше. Об этом на Уральской конференции НАУФОР сообщил первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.По его словам, в Совкомбанке ожидают, что автономизация агентов, способных торговать, станет большим трендом в следующем году. "Мы верим в то, что автономизация агентов, которые могут торговать, действительно будет в следующем году большим трендом. Инфраструктура уже готова", — сказал Хотимский.Хотимский также отметил, что привлекать граждан к таким экспериментам пока рановато — участникам стоит соревноваться "за свои, за маленькие деньги" и наблюдать, к чему это приведет.
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финансы, банки, сергей хотимский, совкомбанк, науфор
Финансы, Банки, Сергей Хотимский, Совкомбанк, НАУФОР
Совкомбанк и Сбер запустят соревнование ИИ-агентов
Совкомбанк и Сбер запустят соревнование ИИ-агентов на рынке с 1 января