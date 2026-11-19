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Названо условие, при котором семейная ипотека становится неподъемной

Названо условие, при котором семейная ипотека становится неподъемной - 19.11.2026, ПРАЙМ

Названо условие, при котором семейная ипотека становится неподъемной

С 1 октября 2026 года "Семейная ипотека" работает по новым правилам: она стала временной, адресной и демографически ориентированной. Но главное изменение —... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T03:03+0300

2026-11-19T03:03+0300

2026-11-19T03:03+0300

эксклюзив

недвижимость

семейная ипотека

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МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. С 1 октября 2026 года "Семейная ипотека" работает по новым правилам: она стала временной, адресной и демографически ориентированной. Но главное изменение — льготная ставка для всех заемщиков действует лишь 15 лет с момента заключения договора, после чего банк вправе ее повысить. О том, насколько это осложнит жилищный вопрос миллионам россиян с детьми и какие ипотечные стратегии им выбрать, агентству "Прайм" рассказала руководитель отдела юридического сопровождения клиентов ООО "Космовизаком" Элина Бакаева.Если кредит взят на больший срок, то начиная с 16-го года банк вправе поднять ставку — не выше договорной плюс 4 процентных пункта либо актуальной ключевой ставки ЦБ плюс 3 процентных пункта (плюс 3,5 процентных пункта — для объектов ИЖС). Сам срок кредита никто не ограничивал: взять его по-прежнему можно на 30 лет, просто исчезает льгота."Размер ставки теперь зависит от числа детей и региона. В большинстве субъектов РФ она составляет от 2% для семей с пятью и более детьми до 10% для семей с одним ребенком, а в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях — на 2 процентных пункта выше, то есть 4–12%", - говорит Бакаева.По ее словам, в четырех столичных регионах увеличен и лимит кредита — до 12–18 миллионов рублей, тогда как в остальных он составляет 6–10 миллионов. Так государство балансирует поддержку: в регионах делает ставку более льготной, а в дорогих локациях компенсирует высокую стоимость жилья большим лимитом.Эксперт отмечает, что есть и исключения. Ставка 6% на протяжении всех 15 лет сохраняется для двух категорий заемщиков: тех, кто берет кредит на строительство частного дома, его завершение или покупку земельного участка под стройку, и семей с ребенком-инвалидом — независимо от количества детей.Новые правила переносят процентный риск с государства на заемщика. Расчеты показывают, насколько ощутимым может быть рост платежа. Семья с одним ребенком вне столичных регионов берет 6 миллионов рублей под 10% на 30 лет: первые 15 лет платеж составит около 52,7 тысяч рублей в месяц, а к концу льготного периода будет погашено лишь 14–18% долга. Если ставка вырастет до рыночных 19%, платеж увеличится до 82,5 тысяч рублей — в 1,4–1,6 раза.Для столичной семьи с одним ребенком при кредите 12 миллионов рублей под 12% платеж в первые 15 лет составит около 123,4 тысячи рублей, а при росте ставки до рыночного уровня — до 173,1 тысячи рублей, примерно на 40%.С учетом этого эксперт советует три стратегии. Первая — гасить кредит досрочно, чтобы уложиться в 15 лет: даже частичные платежи сверх графика, налоговые вычеты и маткапитал сокращают срок и снижают риск резкого роста ставки. Вторая — брать меньшую сумму на срок около 15 лет или чуть больше: чем меньше тело кредита и время выплат, тем меньше остаток долга к моменту пересмотра ставки. Третья — заранее закладывать рост платежа в семейный бюджет, просчитав, выдержит ли он ставку на уровне ключевой плюс 3 процентных пункта. Этот вариант самый сложный: в условиях экономической неопределенности делать прогнозы даже на 2–3 года трудно.Перед оформлением кредита стоит уточнить у банка — а лучше сразу у нескольких — механику пересмотра условий через 15 лет. Полезно помнить и о праве на снижение ставки при рождении ребенка: если в период действия программы в семье появится еще один ребенок, ставка пересчитывается в сторону уменьшения в рамках первых 15 лет договора. Как вариант вложения заемных средств стоит рассмотреть ИЖС — там ставка 6% сохраняется независимо от количества детей и региона."Главный вывод: не стоит брать ипотеку — рыночную или льготную — на пределе финансовых возможностей. Если платеж по льготной ставке уже сегодня занимает более 40–50% семейного дохода, то после 15 лет он может стать неподъемным, - заключает Элина Бакаева.

https://1prime.ru/20261117/dolja-875278739.html

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эксклюзив, недвижимость, семейная ипотека