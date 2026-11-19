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В аэропортах Ижевска и Кирова ввели временные ограничения
В аэропортах Ижевска и Кирова ввели временные ограничения - 19.11.2026, ПРАЙМ
В аэропортах Ижевска и Кирова ввели временные ограничения
Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Ижевска и Кирова, сообщила Росавиация. | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T15:26+0300
2026-11-19T15:26+0300
2026-11-19T15:26+0300
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россия
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росавиация
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Ижевска и Кирова, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Ижевска и Кирова". Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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